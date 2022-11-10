劉揚偉：電動車將新增兩新創客戶 一家傳統車廠可能落地

針對鴻海（2317）電動車是否增加新客戶？明年是否看到品牌汽車廠委外代工？鴻海董事長劉揚偉今（10）日表示，之前法說會時表示，將與三家新創公司，兩家傳統車廠洽談合作，目前來看，有兩家新創公司客戶加入，一家傳統車廠客戶可能即將落地，並對鴻海的電動車表現高度興趣。

至於新客戶是做整車組裝或是零組件？劉揚偉說，一定會做組裝，在組裝前提下，未來有生產零組件的機會，先從組裝做起。

他說，「2023年，會是我們在電動車事業非常關鍵的一年，相信很多合作案都會陸續展現成果！」，誠如先前所提，新客戶方面還會有兩家傳統車廠，三家新創公司加入，目前新創已新加入兩家，傳統車廠潛在客戶有一家可能即將落地。

相關進度方面，首先是MODEL C預計在2023年下半年正式交車；美國俄亥俄州廠區電動皮卡、INDI EV原型車、以及Monarch的電動農用車陸續導入。印尼電動巴士和電池生態系、高雄電池中心，以及墨西哥車用零組件廠，也都是明年發展重點。