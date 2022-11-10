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國巨第3季稅後純益63.97億元 季增7.9%、年減6.3%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件大廠國巨（2327）今（10）日公布2022年第3季度財務報告及營運成果，單季稅後純益63.97億元，較上一季增加7.9%，但較去年同期減少6.3%，以減資前股數5.286億計算的單季每股純益為12.10元，若以減資後股數4.173億計算，單季每股純益則為15.33元。

整體來看，國巨累計今年前三季獲利185.68億元，較去年同期增加2.2%，以減資前股數計算總計每股純益34.74元，若以減資後股數計算，總計每股純益則達44.50元。

展望第4季度，國巨表示，公司營收佔比高的利基型產品訂單維持穩健動能，但標準型產品存貨調整期將比預期延長，且工作天數因10月中國大陸長假及12月歐美聖誕假期而減少，以及全球疫情、中國大陸封城、通貨膨脹及國際局勢等不確定性因素仍高，將會密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。

減資 每股純益

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