日月光斥資3億美元 馬來西亞興建新廠

日月光投控（3711）旗下日月光半導體，今日於馬來西亞檳城舉行新廠 (四廠及五廠) 動土典禮，這兩座日月光馬來西亞廠新建的半導體封裝測試廠房，建築面積為98萬2,000 平方英尺，位於峇六拜自由工業區(Bayan Lepas Free Industrial Zone)。日月光宣布，將在5年內投資3億美元，擴大馬來西亞生產廠房，採購先進設備，訓練培養更多工程人才。

日月光表表示，新廠房計畫於2025 年完工，將為當地創造 2,700 個就業機會。新廠完工後，總建築面積將達到200萬平方英尺，是當前廠房面積的兩倍。新廠房的核心產品是有大量需求的銅片橋接(copper clip)和影像感測器封裝產品。新廠房採用強調生態平衡、保育和資源回收再利用的綠色工法，進一步體現了日月光對永續發展和環境保護的承諾。馬來西亞廠也將在新的一年持續積極招聘，繼續為檳城半導體人才的成長做出貢獻。

日月光強調，馬來西亞增建新廠主要迎合 在 5G、人工智慧、高效能運算以及車用電子發展的需求。

日月光東南亞區總裁李貴文說，新建廠房展現日月光對檳城的區域穩定以及外國投資商業友好政策的信心。影響我們投資決策的一個主要因素是檳城擁有多元且成熟的人才庫，多年來通過政府和產業的共同努力磨練培養出健全熟練的勞動力，其管理技能和專門技術的知識深度對於日月光在快節奏高科技產業的發展至關重要。

李貴文接著說，過去兩年半，疫情給公司帶來了諸多挑戰，但得益於馬來西亞廠員工的堅韌和支持，日月光仍然能夠發展新業務並持續成長擴大。藉此機會感謝我們所有客戶多年來的信任和合作。馬來西亞廠是日月光全球營運不可或缺的一部分，日月光將繼續為客戶提供領先技術、高品質服務以及在市場不確定性下供應鏈策略性調整的彈性。