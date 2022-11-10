宜特登上汽車電子最高殿堂 獲認可為AEC亞洲唯一實驗室

電子產品驗證服務廠宜特科技（3289）今（10）日宣布，經過層層審核，全球汽車電子最高殿堂-汽車電子協會(AEC)於近期正式認可宜特成為AEC協會會員，是亞洲唯一獲認可實驗室。全球會員只有93家公司，台灣僅9家成為協會一員，其中包括晶圓代工大廠台積電、台達電等。

AEC是於1990年由克萊思勒、福特汽車、通用汽車組成的組織，目的是要建立通用的汽車零件可靠度測試方法與品質系統標準。相關廠商若欲加入汽車電子供應鏈，都必須得取得AEC協會敲門磚，也就是通過AEC協會所訂定的車用規範，包括AEC-Q100(IC晶片)、AEC-Q101(離散元件)、AEC-Q102(離散光電LED元件)、AEC-Q104(MCM/SiP多晶片模組)、AEC-Q200(被動元件)等規範。

此協會全球僅93家為合格會員，皆是全球在汽車各領域翹楚，包括全球前十大的一線供應商- APTIV、BOSCH、CONTINENTAL、DENSO、MAGNA、ZF等，以及前十大的車用晶片二線供應商-INFINEON、INTEL、NVIDIA、NXP、QUALCOMM、STM、TI等，而三線供應商(也就是協助二線的服務公司)則包含台積電、聯電、格芯、艾克爾等皆為其成員，宜特非常榮幸於今年成為AEC協會成員，是亞洲唯一驗證分析實驗室；而在具備ISO 17025(實驗室品質系統)證書的第三方公正實驗室裡，全球僅由宜特一家入選為AEC會員。

宜特是亞洲車用電子驗證的先行者，早在2008年即展開汽車電子驗證領域的布局，並於2015年，與世界最大的汽車安全鑑定與檢測權威機構-德凱DEKRA合資成立德凱宜特(DEKRA iST)，2020年加入MIH(Mobility in Harmony)電動車開放聯盟；經過十多年的努力，已成功協助市場上高達7成的半導體廠商跨入車用電子領域；歷經多年在市場上奠定的基礎，宜特在2022年通過全球汽車電子最高殿堂-AEC嚴苛的審核，成為AEC協會技術委員會一員。

宜特可靠度工程處副總經理曾劭鈞表示，隨著未來車用晶片的演算力與功能越來越複雜，車用晶片的驗證與測試時間只會有增無減，且驗證的時間無法壓縮，因此只能從整體的IC設計流程進行優化。例如，車用晶片的生命周期通常是5~10年，所以供應商會跟實驗室討論產品在驗證完成之後的On-going Reliability Test(ORT)計畫，計畫將會長達3~5年，確認每個階段的測試項目，確保晶片的設計與製造效率。