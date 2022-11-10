日月光馬來西亞檳城封測新廠今動土 預計2025年完工

日月光投控（3711）其日月光半導體，今（10）日於馬來西亞檳城舉行新廠、四廠及五廠動土典禮，日月光表示，在 5G、人工智慧、高效能運算以及車用電子發展的需求推動下，半導體產業快速增長，日月光將在5年內投資3億美元，擴大馬來西亞生產廠房，該新廠房計劃於2025年完工，將為當地創造 2,700 個就業機會。

據悉，這兩座日月光馬來西亞廠新建的半導體封裝測試廠房，建築面積為982,000平方英尺，位於峇六拜自由工業區（Bayan Lepas Free Industrial Zone）。

日月光指出，公司將在5年內投資3億美元，擴大馬來西亞生產廠房，採購先進設備，訓練培養更多工程人才，今天宣布的新廠房計劃於2025年完工，將為當地創造2,700個就業機會，待新廠完工後，總建築面積將達到200萬平方英尺，是當前廠房面積的兩倍。

日月光進一步說，新廠房的核心產品是有大量需求的銅片橋接（copper clip）和影像感測器封裝產品，同時，新廠房採用強調生態平衡、保育和資源回收再利用的綠色工法，體現了日月光對永續發展和環境保護的承諾，馬來西亞廠也將在新的一年持續積極招聘，繼續為檳城半導體人才的成長做出貢獻。

日月光強調，在5G、人工智慧、高效能運算以及車用電子發展的需求推動下，半導體產業快速增長，半導體專業封測代工（OSAT）成為全球電子供應鏈不可或缺的一環，作為 OSAT 領導廠商，日月光馬來西亞廠自1991年以來持續為許多半導體公司提供封測服務，為消費性電子、通訊、工業及汽車產業提供先進晶片。

檳城首席部長Mr. Chow Kon Yeow說，看到像日月光這樣的投資者擴大在檳城的足跡，鞏固我們作為全球半導體樞紐的地位，令人振奮。

日月光東南亞區總裁李貴文則說，說新建廠房展現日月光對檳城的區域穩定以及外國投資商業友好政策的信心，而影響我們投資決策的一個主要因素是檳城擁有多元且成熟的人才庫，多年來通過政府和產業的共同努力磨練培養出健全熟練的勞動力，其管理技能和專門技術的知識深度對於日月光在快節奏高科技產業的發展至關重要。

被稱為「東方矽谷」的檳城已成功轉型為馬來西亞領先的電機和電子（E&E）樞紐，是許多世界領先科技公司的所在地。根據馬來西亞統計局和聯合國商品貿易統計局的數據，2019 年檳城約佔全球半導體出口總額5%。檳城一直是日月光全球製造的重要戰略位置之一，讓日月光的客戶能夠利用東南亞強大的產業生態系以及人才庫。