快訊

蔣萬安請辭立委 阮昭雄開第一槍宣布投入補選、做好勝選準備

天母人哭了！爆餡貝果MIOPANE天母東旗艦店驚傳停業

口罩、逐桌敬酒一起解禁？羅一鈞：會考量時令

友達總經理暨營運長柯富仁續任TDUA第五屆理事長

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
TDUA創會榮譽理事長彭双浪（右）代表致贈禮物給TDUA第五屆理事長柯富仁。TDUA／提供
TDUA創會榮譽理事長彭双浪（右）代表致贈禮物給TDUA第五屆理事長柯富仁。TDUA／提供

台灣顯示器產業聯合總會（Taiwan Display Union Association, TDUA）於11月8日召開第五屆第一次會員大會暨理監事聯席會議，改選第五屆理監事及理事長、副理事長、常務監事，選舉結果由友達光電（2409）總經理暨營運長柯富仁高票當選連任第五屆理事長，睿生光電董事長揚柱祥、陽明交通大學光電系講座教授程章林、漢民科技副總經理林士青及陽明交通大學終身講座教授謝漢萍當選副理事長。常務監事由群創光電（3481）董事長洪進揚續任。

第五屆理事包括：友達光電技術長廖唯倫、英特盛科技董事長陳伯綸、志聖工業（2467）董事長梁茂生、蘋果公司首席工程科學家黃乙白、瀚宇彩晶（6116）董事長焦佑麒、臺灣永光化學（1711）總經理陳偉望、均豪精密（5443）董事長陳政興、陽明交通大學光電系講座教授劉柏村、元太科技（8069）董事長李政昊、默克先進董事長李俊隆、帆宣系統科技（6196）總經理林育業、友達光電副總經理洪泓杰、工研院電光所所長張世杰、工研院創新長劉佳明、大銀微系統（4576）執行副總游凱勝、明基材料（8215）總經理劉家瑞、達運精密（6120）董事長蔡國新、亞智科技總經理林峻生及理事長、副理事長等共計23名。

同時也選出七名監事，包括群創光電董事長洪進揚、工研院量測中心執行長林增耀、大量科技（3167）董事長王作京、陽明交通大學光電系教授戴亞翔、錼創科技（6854）董事長李允立、達興材料（5234）執行副總莊鋒域、東捷科技（8064）總經理陳贊仁。

柯富仁表示，顯示器產業正面臨巨大的挑戰，除了戰爭、通膨等大環境因素之外，在產業未來發展趨勢中，顯示器在智慧生活作為很重要的人機介面，將持續產生各式各樣的創新應用。如何順勢而為，從過去強調的產能和技術亮點，轉變為結合「應用」的系統性創新，在整個顯示產業的供應鏈中是一個很關鍵的思維和商業模式。TDUA肩負重要使命，期望透過整合顯示器產業共識，領導產業在跨域合作、國際交流、人才培育、淨零碳排等議題開創新格局，盼透過推動產業升級轉型及擴展智慧顯示科技的應用場域，提升台灣顯示器產業的國際競爭力。

TDUA第五屆第一次理監事會議進行第五屆常務理監事改選，會後於會場合影留念。TDUA／提供
TDUA第五屆第一次理監事會議進行第五屆常務理監事改選，會後於會場合影留念。TDUA／提供

光電 顯示器

延伸閱讀

長榮、陽明 10月業績迷航

運價下跌影響 陽明10月營收239.90億元、月減14.24%

友達、群創 四檔有看頭

友達（2409）、群創（3481）第四季也會虧損？分析師： 股價要強勢得看「它」

相關新聞

傳台積電加碼投資美國 經濟部：先進製程仍留台灣

有關台積電可能增加投資美國一事，經濟部表示，據了解，台積電投資都是按部就班，大多數產能和先進製程都會留在台灣。

達爾董座盧克修：電動車最重要的動力系統供應鏈都在台灣

國立成功大學第二屆「成電論壇」今（10）日隆重舉行，主題為「電動車產業的發展與第三代半導體SiC在電動車產業的應用」，邀...

碳化矽、氮化鎵科技地位確立 第三類半導體打造高門檻

碳化矽、氮化鎵在未來科技的應用地位確立，國內眾多集團如：晶圓代工三雄、漢磊、嘉晶及中美晶集團的中美晶、環球晶積極攜手國際大廠合作搶占地盤。

供應鏈移轉 伺服器新榮景

不管伺服器產業會不會成為下一個美國禁令的目標，可以確定的是，伺服器產業景氣能見度依然不錯，除了相關晶片概念股之外，伺服器PCB族群更是扮演人氣指標。

國際知名創新論壇HLF芬蘭登場 唐鳳分享數位創新經驗

全球知名創新論壇2022 High Level Forum（HLF）年會於11月7至9日在芬蘭坦佩雷（Tampere）舉...

日月光馬來西亞檳城封測新廠今動土 預計2025年完工

日月光投控（3711）其日月光半導體，今（10）日於馬來西亞檳城舉行新廠、四廠及五廠動土典禮，日月光表示，在 5G、人工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。