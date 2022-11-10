友達總經理暨營運長柯富仁續任TDUA第五屆理事長

台灣顯示器產業聯合總會（Taiwan Display Union Association, TDUA）於11月8日召開第五屆第一次會員大會暨理監事聯席會議，改選第五屆理監事及理事長、副理事長、常務監事，選舉結果由友達光電（2409）總經理暨營運長柯富仁高票當選連任第五屆理事長，睿生光電董事長揚柱祥、陽明交通大學光電系講座教授程章林、漢民科技副總經理林士青及陽明交通大學終身講座教授謝漢萍當選副理事長。常務監事由群創光電（3481）董事長洪進揚續任。

第五屆理事包括：友達光電技術長廖唯倫、英特盛科技董事長陳伯綸、志聖工業（2467）董事長梁茂生、蘋果公司首席工程科學家黃乙白、瀚宇彩晶（6116）董事長焦佑麒、臺灣永光化學（1711）總經理陳偉望、均豪精密（5443）董事長陳政興、陽明交通大學光電系講座教授劉柏村、元太科技（8069）董事長李政昊、默克先進董事長李俊隆、帆宣系統科技（6196）總經理林育業、友達光電副總經理洪泓杰、工研院電光所所長張世杰、工研院創新長劉佳明、大銀微系統（4576）執行副總游凱勝、明基材料（8215）總經理劉家瑞、達運精密（6120）董事長蔡國新、亞智科技總經理林峻生及理事長、副理事長等共計23名。

同時也選出七名監事，包括群創光電董事長洪進揚、工研院量測中心執行長林增耀、大量科技（3167）董事長王作京、陽明交通大學光電系教授戴亞翔、錼創科技（6854）董事長李允立、達興材料（5234）執行副總莊鋒域、東捷科技（8064）總經理陳贊仁。

柯富仁表示，顯示器產業正面臨巨大的挑戰，除了戰爭、通膨等大環境因素之外，在產業未來發展趨勢中，顯示器在智慧生活作為很重要的人機介面，將持續產生各式各樣的創新應用。如何順勢而為，從過去強調的產能和技術亮點，轉變為結合「應用」的系統性創新，在整個顯示產業的供應鏈中是一個很關鍵的思維和商業模式。TDUA肩負重要使命，期望透過整合顯示器產業共識，領導產業在跨域合作、國際交流、人才培育、淨零碳排等議題開創新格局，盼透過推動產業升級轉型及擴展智慧顯示科技的應用場域，提升台灣顯示器產業的國際競爭力。