創惟董座王國肇：USB2.0集線器控制晶片已導入奧迪
創惟（6104）董事長王國肇今（10）日表示，未來電動車時代，車內USB接口將越來越多，創惟USB2.0集線器控制晶片已成功導入奧迪汽車，預計將在2024、2025年開始放量。
第二屆成大電機論壇今天在成大自強校區電機系館舉行，王國肇出席演講「USB在車電系統之應用」。
王國肇表示，車用USB基本功能有提供個人資料、通話及充電，進階功能有顯示簡訊、導航及影音串流。
王國肇指出，創惟還推出魚眼倒車攝影相關晶片GL3004，透過前端硬體校正還原影像，可降低功耗，並提高物件識別率。
王國肇解釋，車用產品研發與認證要花較長如10年的的時間，但打入車用市場後，經過2、3年開始放量就相當可觀，價格不會像手機要每季調降價格，因此卡位車用市場相當重要。
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