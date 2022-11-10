BenQ智慧教學產品抗菌+淨化 守護師生健康

2022台灣教育科技展今 （10） 日登場，針對疫後數位學習新型態，BenQ以「健康為本」為核心理念，發表一系列智慧教學產品，包括校園學習的業界首創內建銀離子抗菌、空氣感測淨化器和智慧護眼教育互動觸控顯示器，及居家學習的MindDuo 2親子共讀檯燈、護眼螢幕軟體等，為師生與家長的健康安全把關。

BenQ台灣區總經理楊士良指出，數位學習領域已成全球重要投資。Market Data Forecast報告指出，全球智慧教育和學習市場預估2026年將來到6,200億美元規模；台灣政府也編列200億元預算，將在2025年實現「班班有網路、生生用平板」的目標。然而，教育市場加速數位轉型的同時，卻也引發學生3C重度使用的健康問題。

調查顯示，台灣小學生的近視率連續兩年上升，已突破45% ；此外，讓互動學習多元有趣的觸控螢幕，也容易因為輪流觸摸成為病菌傳播的溫床。

「健康學習和教育科技不應有衝突」，楊士良接著表示，BenQ在2010年投入教育市場後，即以護眼顯示專家為產品主軸，將「低藍光」、「不閃屏」等護眼設計融入全系列顯示產品標準規格。

近年來更進一步以『實現健康為本的智慧教學』為目標，在教育互動觸控顯示器加入業界首創內建銀離子抗菌螢幕、空氣品質感測與淨化器，並獲Eyesafe 護眼認證等，落實ClassroomCare™訴求於教育科技的產品中。