佳世達董座陳其宏：電動車產業 台灣的機會來了

達爾科技董事長盧克修表示，電動車最重要的環節是動力系統，由於很多供應鏈都在台灣，台灣將有很大發展機會；佳世達（2352）董事長陳其宏也說，過去都是透過一階供應商將產品交貨給車廠，永遠接觸不到核心，不過現在都直接交貨給車廠，「台灣的機會來了」。

第二屆成大電機論壇今天在成大自強校區電機系館舉行，主題為「電動車產業的發展與第三代半導體碳化矽在電動車產業的應用」。台達電（2308）創辦人鄭崇華、前科技部長陳良基、達爾集團董事長盧克修、創惟科技（6104）董事長王國肇、漢磊科技董事長徐建華、旺宏電子（2337）董事長吳敏求等親自出席分享，期盼攜手搭上這波全世界電動車產業的成長潮流。

盧克修表示，整個電動車最重要的環節是動力系統，也是電動車與燃油車最大不同之處，其餘娛樂系統等都沒有很大差異。達爾（6523）從事碳化矽設計、銷售及應用，晶圓、封裝及基板等很多供應鏈都在台灣，相信台灣有很大發展機會。

陳其宏表示，在過去的燃油車產業，台灣扮演的機會沒那麼多，車用團隊在過去20、30年營收僅有20、30億元，過去都是透過一階供應商將產品交貨給車廠；不過，現在開始進入電動車的時代，現在都直接交貨給車廠，台灣可以直接跟車用品牌接口，第一台特斯拉就是從台灣組裝出來的，台灣供應商占特斯拉產業鏈達50%。

陳其宏強調，「台灣的機會來了」，應該掌握這個機會。

漢磊（3707）董事長徐建華認為，電動車產業在減碳趨勢下，預期將有巨大成長，而台灣在資通訊及半導體有深厚基礎，看好台灣在電動車領域發展。