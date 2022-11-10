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悠遊付聯名遠傳friDay購物 「再轉轉」轉出超殺優惠

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
趕在「雙11」網購年度盛事之前，悠遊付正式上線遠傳friDay購物，提供會員更多網購選擇，雙方並在11月10日起至17日止聯名推出「再轉轉」購物服務，祭出眾多超殺優惠。悠遊卡公司提供
趕在「雙11」網購年度盛事之前，悠遊付正式上線遠傳friDay購物，提供會員更多網購選擇，雙方並在11月10日起至17日止聯名推出「再轉轉」購物服務，祭出眾多超殺優惠。悠遊卡公司提供

趕在「雙11」網購年度盛事之前，悠遊付正式上線遠傳friDay購物，提供會員更多網購選擇，雙方並在11月10日起至17日止聯名推出「再轉轉」購物服務，祭出眾多超殺優惠，最新款iPhone 14最低轉出1萬元就讓你帶回家。

遠傳friDay購物「再轉轉」推出1個月以來每天平均被轉次數破百萬，「自己的優惠自己轉」也讓網路購物變得好好玩，不時推出的瘋狂折扣、驚喜價更是挑戰你的手氣極限。歡慶悠遊付上線遠傳friDay購物，雙方也聯名推出「再轉轉」專區(https://lihi1.com/h7Vd8/news)，3C商品、美妝保養還有造型悠遊卡任你轉，還有iPhone 14破盤價只要1萬元等你轉。

悠遊卡公司總經理邱昱凱表示，現在只要打開EasyWallet悠遊付APP，在首頁點擊「再轉轉」按鈕，馬上就能「轉起來」，透過AI人工智慧從數十萬商品中，幫你挑出量身推薦的專屬折扣商品，不怕轉不到你喜歡的商品，挑好最適合你的商品後，再使用悠遊付結帳，消費體驗一氣呵成。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，繼悠遊付與遠傳friDay購物合作之後，未來悠遊卡公司也將與遠傳集團進一步瞄準廣大的通勤族，提供優惠的影音服務，雙方也將進一步多方合作，讓悠遊卡卡友與悠遊付會員都能「悠遊無現」。

悠遊付 悠遊卡 遠傳

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