中華電信攜雲達、啟碁等20家台廠 秀5G開放網路實力

中華電信（2412）執行國發會「亞洲．矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」，建置符合國際標準5G開放網路驗測環境、提供國內網通業證測試服務，中華電信董事長謝繼茂表示，實證20多家台灣廠商成功介接國產的雲達、思科、諾基亞、愛立信的SA（獨立組網）的核心網路，展現5G開放網路的自主發展能量，未來將持續協助台廠取得關鍵OTIC國際標準認證門票，與國際市場供應鏈接軌。

中華電信董事長謝繼茂。聯合報系資料照

國發會副主委高仙桂、國科會主任蔡志宏主任、亞洲．矽谷計畫執行中心人資長鄧惟中、行政長李博榮及中華電信5G垂直產業鏈等合作夥伴均出席中華電信執行國發會「亞洲．矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」成果發表會。

中華電信表示，近兩年來在5G開放網路驗證測試已協助20家國內廠商辦理，包含啟碁、雲達、亞旭、萊昂仕、和碩、HTC宏達電、中磊、仁寶、台達電、光寶、明泰、泰金寶、智易、富鴻網、廣達、英業達、正文、友訊等18家網通設備商，以及伸波、大世科等2家系統整合商，實證國產自主研發O-RAN設備介接國產雲達與國際Cisco、Nokia、Ericsson 等大廠的5G SA核心網路，展現台灣網通產業在5G開放網路關鍵技術自主能力。

高仙桂表示，國發會透過專案鼓勵台灣5G專網場域應用國產設備，目前基地台已經百分百國產，核心網路有五成國產，代表台灣已經擺脫代工時代，有機會進軍軟體、系統整合接軌國際，現在5G開放網路（ORAN）國家隊已經慢慢成形，接下來要打國際盃搶進國際市場，國發會也將持續透過徵案方式，帶起台灣5G開放網路國家隊，看好在地緣政治、乾淨網路的趨勢下，未來五年可望有爆發性成長，帶動台灣網通業者轉型升級。

中華電信表示，今年為驗證國產5G放網路設備效能，中電信與桃園、臺南、高雄市政府合作，打造示範場域，共導入五項應用服務，桃園場域在機場捷運A18站建置3D沉浸體驗和全息投影兩項應用，提供多化的智慧展演體驗，臺南場域則在赤崁樓建置WebAR應用。民眾可利用平板電腦掃描赤崁樓模型而引導至WebAR服務，體驗智慧導覽古蹟歷史；高雄場域除選在輕軌重點路口設立防碰撞提醒，以確保用路人安全外，並配合2022 DigiWave 數位科技藝術展，於蓬萊碼頭打造5G體感電競遊戲貨櫃試驗場域，提供即時異地連線競賽體驗，各場域應用均讓民眾實際體驗，以實證國產自主研發5G開放網路技術可行性。