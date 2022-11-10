日本參戰？晶片戰延燒！黃崇仁：三優勢難取代，台灣應堅持自己的路

晶片戰全面開打！為限制中國科技與半導體發展，美國砲火猛烈，一波接著一波沒停，甚至步步進逼盟國「選邊站」，日前傳出日本恐加入「對中晶片制裁」。在「半導體去台化」威脅下，台灣如何保住「護國神山」？黃崇仁為何疾呼：台灣一定要走自己的路？

半導體離開台灣，還能是現在的半導體嗎？

「美國就算把台積電找去美國設廠，短時間內，不可能複製台灣如今的半導體優勢！」面對媒體追問台灣恐面臨「半導體去台化」危機，物聯網產業技術協會理事長、力晶半導體董事長黃崇仁強調。

晶片戰全面開打！

事實上，今年以來，美國對中國的半導體制裁攻勢，一波比一波猛烈。10月7日，美國商務部工業與安全局（BIS）發布《出口管制條例》（EAR）臨時修訂草案，加強向中國大陸輸出半導體和超級電腦的出口管制。

10月初，美國商務部這一紙禁令，從先進晶片、技術、設備，甚至人才，幾乎全面衝擊，無一倖免。

安侯法律事務所執行顧問翁士傑表示，新EAR規範不僅適用於美國公民、綠卡持有者，甚至是在美國的外國人，以及某些在美國境外工作的美國公民及綠卡持有者。

簡單說，這一紙禁令下，受規範者不得從事任何開發或生產上述受管制的積體電路的活動，例如：受雇於大陸半導體廠，或參與大陸半導體廠開發先進IC技術的專案。這逼得不少持有綠卡的中國人，不得不放棄中國工作與研究，回到美國。

美國一連串重拳不但揮向中國，甚至「要求」盟國，加入美方陣營，聯手制裁中國半導體與高科技發展。近日《日經新聞》報導，東京已開始進行內部討論可採取哪些措施制裁中國晶片發展。

台灣需要「台版晶片法案」自保嗎？

晶片戰火正幟，台灣首當其衝。當各國為了自身利益考量，積極布局「半導體去台化」，台灣還能保住「護國神山」？

日前有學者建議，在各方壓力下，台灣應該設法走自己的路，以「台版晶片法」自保。但黃崇仁看法不同，他表示，美國晶片法案是專門用來對付中國。現階段，台灣沒辦法不遵從美國定的規矩，但台灣也不應該加入任何一邊，應該設法堅持自己的路。

黃崇仁指出，半導體在台灣，有三個無法取代的優勢。一、台灣工程師高素質、高CP 值無可取代。二、台灣發展半導體數十年，才整合出半導體產業聚落所需要的獨一無二的資源。三、全球再也找不到第二家像台積電這樣的公司，每年都投入鉅額在研發新技術上。

「台灣具備的這些優勢，不是今天美國要求台積電去蓋一個廠，就能複製。」黃崇仁強調，「我們必須要正視台灣的競爭力！」

如何走出美中競爭下的半導體困局？

黃崇仁舉例，日本曾是全世界最強的半導體大國，為什麼日本最後輸了？全球最強的半導體設計與設備，仍是美國。為什麼半導體製造還是得依賴台灣？

「因為台灣工程師的技術力，台灣企業的反應能力，以及台灣製造的成本優勢等等，是這些無法取代的優勢，讓台灣慢慢超過這些先進國家。」

在美國加大對中制裁與管制力道下，左右為難的台灣，該如何走出困局？黃崇仁呼籲，「我認為，不論中美貿易大戰或科技戰，台灣的半導體，應該掌握台灣無可取代的優勢，堅持走自己的路。」

（本文出自2022.11.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）