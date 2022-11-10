促進電動車產業 半導體大咖聚集成大

成功大學第二屆「成電論壇」今（10）天登場，主題為「電動車產業的發展與第三代半導體 SiC 在電動車產業的應用」。台達電（2308）創辦人鄭崇華、前科技部長陳良基、達爾集團董事長盧克修、創惟科技（6104）董事長王國肇、漢磊科技董事長徐建華、旺宏電子（2337）董事長吳敏求等親自出席分享，期盼攜手搭上這波全世界電動車產業的成長潮流。

成電文教基金會理事長吳敏求表示，去年「第一屆成大電機論壇」引起了廣大的迴響；這屆則是以全球市場關注的新能源車為主題，邀請成大電機系在各產業鏈傑出系友及成大校友一起向母校師生分享業界寶貴的實務經驗，共同傳承給台灣新世代半導體人才。

吳敏求說，旺宏電子從2009年開始拓展車用電子市場，經過多年持續深耕，目前在車用部份的全球出貨量已超過4.4億顆NOR Flash，藉由提供業界最高品質產品，預計2023年每輛豪華車款都會使用旺宏的晶片，躍居車用NOR Flash龍頭。

吳敏求表示，旺宏車用相關產品今年也有重大進展，包括ArmorFlash今年通過驗證，成為全球第一個同時獲得Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS PUB 140-2) 及ISO/SAE 21434 TARA兩項國際安全驗證標準的NOR Flash。另一個產品octaflash也在今年獲得國際最嚴格等級，由SGS TÜV核發的ISO 26262 (亦稱為「道路車輛功能性安全」標準) ASIL D的汽車安全性標準認證，顯示旺宏的車規產品已經逹到最嚴格等級的汽車安全性標準。

吳敏求強調，期待透過成大電機系重量級系友們的專業論壇，分享交流各產業鏈對於新能源車的展望與挑戰，以互相激發台灣科技不斷前進的創新思維。