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圓裕今日上市 挾豐富軍工規經驗迎接車用醫材新商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
圓裕總經理杜淑敏（右二）與公司經營團隊。圖/聯合報系資料照片
圓裕總經理杜淑敏（右二）與公司經營團隊。圖/聯合報系資料照片

擅長設計製造軍工規格軟性印刷電路板的軟板廠圓裕（6835），今（10）日以每股35.41元掛牌上市。

圓裕同時具備軟板、電子線組生產製造與焊接能力，足以提供客戶少量多樣化、一站式服務，近年積極拓展車用和醫療領域終端設備所需產品，營運穩定成長，今年前三季每股純益 4.08元，年增129.2%。

圓裕第3季財報，單季合併營收7.41億元，季增15.8%、年增9.78%；毛利率24.5%，稅後純益1.09億元，年增541.2%，每股純益 .81元，年增546.43%；累計前三季營收21.28億元，年增4.52%；毛利率21.18%，稅後純益2.45億元，年增131.1%。

軍事和工業用途電子產品是圓裕的強項，也因這些產品對性能和認證的要求遠高於消費性產品，造就圓裕長年以來研發與製造高難度軟板的專精程度，成為跨足其他高利基產品的極佳基礎，減少依賴生命週期較短的消費型電子產品市場。

圓裕也看好有望帶動醫療級電腦和相關醫療設備的換機潮，鎖定高階、講求高可靠度、型態多變、市場具長期穩定需求的利基型產品，結合研發生產軟硬結合版、多層板與焊接組裝產品、研發能量每月可達400件樣品的自身優勢，今年起成為美國知名醫療器材商合作夥伴，研發的產品包括醫療平板、醫療級電腦、超音波探測棒、新冠肺炎檢測儀器等，已有部分陸續開始量產。

此外，隨通訊設備的訊號傳輸追求高頻、低耗損，帶動多層軟板市場需求。圓裕已取得各項可塑性液晶高分子（LCP）基材耐燃UL認證，正研發使用在高頻傳輸軟板，可望應用於20G以上的高頻訊號傳輸，有利圓裕掌握5G、物聯網、AI發展商機。

圓裕目前主要產地集中在台灣、中國大陸、日本及韓國，日韓以供應內需為主。圓裕目前在中國大陸的軟板廠和線材廠，同時正在尋覓第二生產基地的理想設址及添購生產設備，以滿足出貨量的需求，並持續拓展歐美市場客戶。

軟板

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