快訊

陳時中防疫表現 台灣民意基金會最新民調：54.77分不及格

中信兄弟勇奪二連霸 台中20日封王遊行、路線出爐

選前一個月癌逝 美賓州民代仍以85%壓倒性票數死後當選

台達電鄭崇華：2030年營收可達360億美元

經濟日報／ 記者林思宇劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）創辦人鄭崇華今（10）天表示，2021年營收首度超過100億美元，今年營收可能比去年更好些，「目前台達電年營收規模接近130億美元」，預期2030年可望達到360億美元規模；台達電在電動車領域市目前占率不到7%至8%，2030年市占率可望超過15%，這塊市場有很大的成長空間。

今年86歲的鄭崇華長年耕耘環保議題，今出席第二屆成電論壇。鄭崇華表示，台達電電源供應器效率從96%到99%，過去十年中台達電已經替全球用戶節省359億度耗電量，減少1,901噸碳排放，淨零排放是全球共同發展趨勢，台達電累積40年的經驗，電動車市場應該是台達電可以嘗試的新領域。

鄭崇華表示，台達電8個事業群中有5個事業群是與電動車有關，包括零組件、資通訊基礎設施、能源基礎設施及汽車電子等。電動車產業對人類社會影響很大，由消費者主動自發性購買並要求政府建置充電等基礎設施的第三發展階段將在很短時間內到來，比大家預期的更快。

鄭崇華說，台達電在全球各地都有優秀的研發團隊協力合作，全球前20大車廠有15廠與台達電有業務往來合作，台達電提供服務相當多元，包括充電基礎設施、車載直流電轉換器、車用馬達驅動器控制系統等一站式服務。

鄭崇華說，儘管電動車潮流逐漸起來，這也表示競爭越來越激烈，期盼產業界能夠一同投入此廣大市場，搭起時代轉變的成長潮流，也讓產業成員成為全球市場主要參與者。

台達電 鄭崇華 電動車

延伸閱讀

達爾：電動車最重要是動力系統 台灣有很大機會

台達電、晶睿 四檔搶鏡

電動車ETF 馬力十足

加州電動車市場仍由Tesla獨領風騷 但今年占比僅73%已開始慢慢萎縮

相關新聞

地緣政治影響 旺宏吳敏求看記憶體 ：不確定性因素下無法預測明年市況

國立成功大學今（10）日舉行第二屆「成電論壇」，在面對全球各項不確定性因素導致需求下滑的變化，記憶體大廠旺宏（2337）...

台積電加碼美國投資核心技術恐轉移？ 國發會回應了

外電報導，台積電（2330）除了目前正在亞利桑那州鳳凰城興建晶圓廠外，準備將再加碼美國3奈米廠120億美元投資，外界擔心...

台積傳在美增建3奈米廠

台積電傳出因應地緣政治與市況變化，調整全球布局，美國亞利桑那州第一座新廠如火如荼興建之際，傳出將再投入120億美元（約新...

PC市況低迷 雙A上月營收大減

PC／NB市況低迷，品牌雙A華碩、宏碁昨（9）日公布10月營收均月減逾三成，華碩單月營收失守500億元大關，僅剩約403...

日本參戰？晶片戰延燒！黃崇仁：三優勢難取代，台灣應堅持自己的路

晶片戰全面開打！為限制中國科技與半導體發展，美國砲火猛烈，一波接著一波沒停，甚至步步進逼盟國「選邊站」，日前傳出日本恐加入「對中晶片制裁」。在「半導體去台化」威脅下，台灣如何保住「護國神山」？黃崇仁為何疾呼：台灣一定要走自己的路？

瑞銀：台積電在美國擴廠 相關利潤影響是可控的

瑞銀表示，台積電將能控制在美國擴張所帶來任何對其獲利能力的不利影響，因為該公司的目標是逐步增加在美國製造晶片的產能，同時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。