台達電鄭崇華：2030年營收可達360億美元

台達電（2308）創辦人鄭崇華今（10）天表示，2021年營收首度超過100億美元，今年營收可能比去年更好些，「目前台達電年營收規模接近130億美元」，預期2030年可望達到360億美元規模；台達電在電動車領域市目前占率不到7%至8%，2030年市占率可望超過15%，這塊市場有很大的成長空間。

今年86歲的鄭崇華長年耕耘環保議題，今出席第二屆成電論壇。鄭崇華表示，台達電電源供應器效率從96%到99%，過去十年中台達電已經替全球用戶節省359億度耗電量，減少1,901噸碳排放，淨零排放是全球共同發展趨勢，台達電累積40年的經驗，電動車市場應該是台達電可以嘗試的新領域。

鄭崇華表示，台達電8個事業群中有5個事業群是與電動車有關，包括零組件、資通訊基礎設施、能源基礎設施及汽車電子等。電動車產業對人類社會影響很大，由消費者主動自發性購買並要求政府建置充電等基礎設施的第三發展階段將在很短時間內到來，比大家預期的更快。

鄭崇華說，台達電在全球各地都有優秀的研發團隊協力合作，全球前20大車廠有15廠與台達電有業務往來合作，台達電提供服務相當多元，包括充電基礎設施、車載直流電轉換器、車用馬達驅動器控制系統等一站式服務。

鄭崇華說，儘管電動車潮流逐漸起來，這也表示競爭越來越激烈，期盼產業界能夠一同投入此廣大市場，搭起時代轉變的成長潮流，也讓產業成員成為全球市場主要參與者。