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崇越10月營收46億元 Q4半導體庫存調整全年仍拚新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

崇越科技（5434）今（10）日說明10月合併營收達46億元，月增6,451萬元，年增23.5%；累計營收為442億元，與去年同期相比增加27.6%。

崇越科技上月營收，僅次今年7、8月，創下歷史第三高峰。第四季是半導體產業鏈庫存調整的淡季，然環保工程依完工比例進帳，挹注新的成長動能，10月累計營收已超越去年全年營收426.7億元。展望今年全年，營收與獲利表現將持續走強、再創新高。

崇越科技整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

營收 崇越科技

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