達爾董座盧克修：電動車最重要的動力系統供應鏈都在台灣

國立成功大學第二屆「成電論壇」今（10）日隆重舉行，主題為「電動車產業的發展與第三代半導體SiC在電動車產業的應用」，邀請校友、產業大咖蒞臨分享，包含台達創辦人鄭崇華、科技部前部長陳良基、達爾集團董事長盧克修、創惟科技董事長王國肇、漢磊董事長徐建華，暢談電動車產業發展與目前第三代半導體SiC在電動車產業的應用技術開發、趨勢現況與未來發展等。

盧克修表示，就整個電動車來說，分別有不同應用，其中最重要的就是動力系統，因為電動車跟普通車最大的差異就是動力系統，從內燃機改成電動馬達等，是整個系統供應鏈要一起合作、完成，以達爾（6523）來說，從事碳化矽設計、銷售及應用，晶圓、封裝及基板等很多供應鏈都在台灣，相信台灣有很大發展機會。

徐建華指出，電動車產業在減碳趨勢下，可望有巨大成長，漢磊和嘉晶早已布局第三代半導體，過去材料端過成本很高，還有考慮到可靠性的問題，不過在人類面臨全球暖化、 企業ESG要求愈來愈高時，第三代半導體特別是電動車，會愈來愈紅，他認為會是一個良性的循涵。