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地緣政治影響 旺宏吳敏求看記憶體 ：不確定性因素下無法預測明年市況

經濟日報／ 記者李孟珊／台南即時報導
旺宏董事長吳敏求。攝影／李孟珊。
旺宏董事長吳敏求。攝影／李孟珊。

國立成功大學今（10）日舉行第二屆「成電論壇」，在面對全球各項不確定性因素導致需求下滑的變化，記憶體大廠旺宏（2337）董事長吳敏求表示，無論各種外部變化和地緣政治干擾，旺宏持續作好研發，在公司實施減產規劃之際，也釋出較多的資源，看好3D NOR Flash的開發腳步會更加快。

旺宏在今年10月底時宣布，因應市場端受到全球經濟成長趨緩、需求減弱，旺宏自本季起減產20%到25%，降低未來可能遭致存貨跌價風險。

看待產業市況，吳敏求指出，過去記憶體產業是四年一個循環，因為需求好時大家都擴產，供過於求記憶體價格就掉下來，價格跌大家又縮手投資或減產，供給減少價格又上去，所以造成記憶體有很固定的景氣循環，但這次的產業下行，跟景氣循環沒什麼關係。

吳敏求點出，主要是因為受俄烏戰爭導致歐洲國家花錢買能源，造成經濟緊縮，還有中美貿易戰、地緣政治影響，另外在疫情期間，大部分人的消費性電子產品如PC需求，都被滿足了，才會使得這波產業下行，進而讓庫存水位高漲。

針對庫存，吳敏求進一步說，現階段市場上的庫存已經消化了不少，但在不確定性因素仍存在之下，確實無法預測明年，而旺宏要做的就是技術升級。

吳敏求分析，技術升級有很多方面，像是把產品往高容量、512Mb推進，惟要看是用什麼技術來做，如果走傳統的路，是可做到512Mb，然而成本或效率會不佳，也不是客戶想要的。

關於市場關注中美晶片禁令，吳敏求回應，這對台灣產業是好事，但對旺宏則是有好有壞，因為增加了不穩定性，客戶也會擔心旺宏100%的產能都在台灣，至於對旺宏的評價，五個人就會有五個寫法，大家都有不同看法，但他認為，這不是公司需要去擔憂，他要做的是要照進度把產品做出來交給客戶。

旺宏董事長吳敏求。攝影／李孟珊。
旺宏董事長吳敏求。攝影／李孟珊。

旺宏 吳敏求 記憶體

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