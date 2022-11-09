電信三雄前進資訊月 限時優惠、新科技一次看

今年資訊月將於11月10日至11月13日在台北世貿一館登場，中華電信（2412）表示，祭出展場限定優惠，享速申辦趁現在。台灣大（3045）則瞄準元宇宙虛擬經濟商機，打造「MyMoji元宇宙分身製造所」。遠傳（4904）強調，遠傳心生活串聯「大人物」應用，打造5G智慧生活圈體驗 多項獨家好禮輕鬆帶回家。

中華電信表示，將於交通部「5G智慧交通館」展出「智慧交通」、「智慧港灣」，展現「效率」及「永續」的研發量能，並於品牌館祭出多項限定加碼優惠，同時讓民眾體驗行動應用服務、MOD/Hami Video現場觀影體驗及HiNet 光世代網路實測體驗。

中華電信表示，展出期間祭出限定加碼優惠，包括精采5G 指定方案加碼送國內通信費500元、HiNet光世代+MOD最高加贈商品卡1300元、2022世足看中華，現場免費提供3日Hami Video運動館體驗序號，活動期間到中華電信品牌館體驗服務，即可免費獲得活動贈品。

中華電信指出，品牌館展出多款5G熱銷手機，申辦精采5G 999元以上購機方案，入手iPhone 14/14 Plus最高享Hami Point 2,500點；搭配Android指定機型，最高折價2,000元；申辦精采5G四季饗宴方案指定資費，搭配「雙11加碼送」最高享18,111點。申辦上述方案，皆可再享展場限定國內通信費500元！

此外，中華電信表示，提供民眾體驗互動體感健身「AR動滋動x Uniigym」APP，於活動現場下載APP，5G客戶獨享14天免費體驗！讓你猶如教練隨身在側！HiNet光世代、MOD、Hami Video展場體驗速辦，最超值，MOD、Hami Video全台獨家轉播2022 FIFA卡達世界盃™ 64場賽事，申辦「Hami Video金球大禮包」超值方案獨享價888元。

台灣大哥大表示，於資訊月打造「OP無限製造所」，同步展出兩項應用服務，包括充滿未來感、首度對外正式公開的元宇宙新服務MyMoji，以及提供一站式全方位解決方案的新品牌「OP響樂生活」。台灣大瞄準元宇宙虛擬經濟商機，打造「MyMoji元宇宙分身製造所」，現場設置全台唯一360度3D scanner太空艙攝影棚，用戶30秒快速建構獨一無二的個人3D真人動態模型，製作數位分身，同時結合數位分身，製作專屬AR影像及LINE動態貼圖，未來還透過數位分身漫遊元宇宙，感受元宇宙新奇體驗。

遠傳電信表示，參加資訊月睽違2年的實體展，以「遠傳心生活」串聯「5G娛樂饗宴」與「5G健康照護」兩大智慧生活應用，於現場打造5G智慧生活圈體驗，並提供參觀民眾多項獨家好禮，充分體現「遠傳心生活 伴你生活5夠力」的參展主軸。

為了讓用戶體驗差異化服務與獨家福利，遠傳表示，推出「遠傳心生活」App，讓消費者感受「遠傳寵愛用戶就是不一樣」，一年多來App下載數突破400萬，平均每日開啟App人數達28萬。資訊月展會期間，遠傳展位提供民眾加入「遠傳心生活」用戶即可獲贈遠傳幣，並可立即兌換美式咖啡、可口可樂、周邊商品等限量好禮，讓民眾現場體驗遠傳幣有多好用。

同時，遠傳強調，深耕5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術，開發5G影音娛樂、5G遠距診療、居家健康照護等創新應用，今日展會現場的「5G娛樂饗宴」設置了遠傳friDay影音「明星多視角」以及遠傳獨家代理模擬經營型手遊「水族館物語」，民眾可透過遠傳5G極速飆網體驗自由選擇最愛視角、聚焦追星的臨場震撼，或是模擬水族館經營打造口袋水族館。

「5G健康照護」應用則呈現遠傳5G遠距診療與居家健康照護服務，這套解決方案可讓民眾在家看診，且能透過整合慢性病照護裝置，上傳生理量測資訊至醫療院所。由於肥胖為現代人慢性疾病的共通危險因子，「遠傳心生活」App內建「心生活健康日誌」，提供InBody身體組成量測服務，可持續追蹤數據，為健康把關。

遠傳也參加交通部「5G智慧交通館」，以遠傳「大人物」技術打造全方位旅運服務，包含沉浸式觀光體驗、智慧看照、景點即時人流，呈現城市智慧升級、有效提升旅客安全與營運效率的解決方案。