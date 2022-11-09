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遠傳投入ESG有感 獲頒「網路⼝碑之星」

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導

《DailyView網路溫度計》今（9）日舉行「2022第五屆網路口碑之星」頒獎典禮，遠傳電信（4904）獲得「領航創新獎」。

遠傳電信近年積極以核心技術能力，建置5G網路、基地台混頻技術、能源管理系統、5G遠距診療等創新應用，推動ESG有感，網路聲量與正面聲量均大幅倍增，於55家入選ESG生活類的企業中脫穎而出，榮獲「領航創新獎」。台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使頒獎，遠傳公關暨企業永續長林慧珊出席受獎。

「2022第五屆網路口碑之星」是《DailyView網路溫度計》依據累積突破30億筆資料，每月處理超過1,000億中文資料的網路社群大數據，透過國際級的AI語意分析結構爬梳網路文章脈絡，匯集網友對於單一品牌的討論度與正負評論，分析計算與前一年度相較的網路聲量成長，共3,361個品牌符合入圍資格。本次分析區間為2021年7月1日至2022年6月30日，遠傳的網路聲量成長幅度高達427%，正面聲量亦成長了77%。

林慧珊表示，無論從氣候變遷或是國際碳稅的角度，ESG都是企業必須重視的課題，遠傳以5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術投入創新解決方案，一方面為企業創造第二成長曲線、協助產業與公部門升級轉型，另一方面也持續為ESG挹注能量，使善盡社會責任與彰顯商業價值兩相結合，今日獲得「網路⼝碑之星」的肯定，代表了遠傳投入ESG不僅嘉惠於產業、環境與社會，更獲得民眾的共鳴，也期盼遠傳能藉此號召各界共同響應ESG。

「2022第五屆網路口碑之星」洞察報告指出，遠傳持續努力耕耘ESG使聲量大幅成長，5G建設之初，遠傳透過AI建置5G網路、基地台混頻技術等措施大幅減少二氧化碳排放量；協助政府單位導入智慧路燈管理系統、智慧能源管理系統等，每年可以減少24,871噸二氧化碳排放。此外，遠傳首創「5G遠距診療」打造兼具企業社會責任和經濟商轉的服務模式，並有助於減少城鄉醫療差距，為疫情期間發揮ESG精神的典範。

遠傳電信 ESG

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