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亞太區Predator League東京決賽 台灣代表隊出發應戰

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導

2022 亞太區Predator League 東京總決賽即將於11月11日開戰，台灣代表隊樹德家商「掠奪者樹德龍」已於東京備戰。宏碁（2353）將從11月11日開始於線上全程直播比賽，同時於11月13日晚上西門町新世界大樓WESTAR舉辦「2022 亞太區Predator League 東京總決賽直播觀賽派對」，有專業賽評解說、Predator Girls到場互動、觀賽預測活動等，而在11月12日-11月13日同場地舉辦四大電競體驗活動，玩家們可享受最新進的電競技術，感受日本決賽的氛圍！

「2022 亞太區Predator League 東京總決賽」即將開打，台灣代表隊樹德家商「掠奪者樹德龍」日前已至東京參與，將與印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡、印度、香港、日本、澳洲、南韓、越南、緬甸、孟加拉、蒙古等15個地區，PUBG及DOTA2各區代表選手對戰，冠軍隊伍將獲頒亞太地區總冠軍盾牌，總獎池高達40萬美元。

宏碁從11/11開始於線上全程直播精彩活動，而在11月13日晚上六點至九點西門町新世界大樓WESTAR舉辦「2022 亞太區Predator League 東京總決賽直播觀賽派對」，現場連線直播，邀請專業賽評進行講解，進行觀賽預測活動、知名實況主與民眾上台競技、也有Predator Girls到場競舞，精彩活動歡迎蒞臨。

除此之外，11月12日-11月13日同場地也提供四大電競體驗活動，包括「東京甩尾-虛擬賽車體驗區」、「大吉大利今晚吃雞體驗區」、「跑酷真的有料遊戲體驗區」、「傳說對決模擬器遊戲體驗區」，體驗後參加觀賽派對還有機會抽到宏碁熱銷的電競筆電Nitro 5。

東京 宏碁 電競

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