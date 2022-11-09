宏碁10月營收月減33.5% 專注降低庫存、增加淨現金
PC品牌大廠宏碁（2353）公布2022年10月份單月合併營收為180.50億元，月減33.5%、年減35.6%；累積前十月合併營收為2,336.32億元，年減10.3%。宏碁表示，公司將專注於降低庫存並增加淨現金，以因應產業之各式挑戰。
宏碁營運表現亮點包括：非PC及顯示器之事業佔十月營收之25.5%（去年同期為17.1%），非PC及顯示器之事業佔累積前十月營收之20.8%（去年同期為16.8%），非PC及顯示器之事業累積前十月營收成長13.1%。
宏碁集團上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司皆已公告10月份營收，此外，孵化中的事業亮點包括：安圖斯科技公司累積前十月營收年增149.9%、宏碁智新公司累積前十月營收年增45.8%。
宏碁指出，公司承諾將把ESG發展為永續事業，使用回收材料製成之Vero產品線廣受市場歡迎，該產品線在10月份合計之營收較去年同期成長三成以上。
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