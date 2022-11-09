宏碁10月營收月減33.5% 專注降低庫存、增加淨現金

從韓國首爾上車，這天，我們沿著市區的43號公路行駛。韓國是目前全球電動車充電樁建置數量排名第四的國度，在亞洲僅次於中國，而關於「充電時代」的移動生活樣貌，沿著這條公路，也讓我們逐漸從想像變成具象。

2022-11-09 13:29