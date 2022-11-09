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胡錦濤急翻文件找「他」遭回6字 日媒揭20大「被離席」內幕

綠界前三季每股賺14.77元 獲利創新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／即時報導

第三方支付大廠綠界科技（6763）公布第3季稅後淨利為9366萬，年增5.69%。綠界2022年前三季稅後淨利總額為2.56億元，年增6.18%，累計EPS達 14.77元，獲利再創歷史新高，而第4季有雙十節、萬聖節、雙11購物節、感恩節、聖誕節等大型購物節日加持，獲利有望持續再創寫新猷。

今年國際總體大環境不佳，線上購物之疫情紅利不再，眾多產業營收走弱或由盈轉虧，綠界科技卻仍然能繳出單季EPS 5.23元，成績超越眾多大型電商業者，分析其亮麗表現，主要原因來自綠界長期保持輕資產、低費用、小資本的策略也較能承受總體環境帶來的衝擊。

綠界科技總經理黃華勇表示，綠界科技除了強化資安外，並以永續經營的治理方式讓GMV(處理金流總量)不斷增長外，並且也都能提早佈局開創更多不同服務，才能繳出亮眼成績，例如著墨在高毛利且眾多不同使用場景的分期付款，目前處理金流量一個月可達15億左右；而早在五年前便大力投入開發電子發票加值等服務，順應發票無紙數位化的潮流趨勢，也帶來了可觀的會員增長。

黃華勇指出，公司今年初更入股精誠資訊全資子公司嘉利科技30%，就是看中嘉利科技目前面對線下實體刷卡機一年3兆的市場，已有15萬家的特店，並坐擁近20萬台刷卡機，市占率逾5成，收單授權系統市占率更高達7成，此佈局推出的『次世代OMO刷卡機⅃，將可讓「門市」與「電商」的管理合而為一，讓營收、對帳、金流、物流、電子發票、會員儲值、票券等功能，都能夠達成一站式的串接與管理，此項重要的產品推展，將可望讓綠界的營收及獲利持續看好。

刷卡 營收 電商

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