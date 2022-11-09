新普Q3獲利創新高 上半年現金股利13.1元
電池模組龍頭新普（6121）今（9）日公布今年第3季財報，受惠IT、非IT事業同步增長，帶動新普稅後純益繳出雙成長佳績，季增4.5%，獲利創單季歷史新高紀錄，每股純益（EPS）為10.97元。此外，新普公布今年上半年股利政策，每股現金股利為13.1元。
新普公布第3季財報，單季營收245.93億元，季增3.3%、年減0.8%，毛利率16.6%，季減0.1個百分點、但年增1.3個百分點，營業淨利28.87億元，季增3%、年增6.9%，業外收益5.07億元，季增20.3%、年增145.8%，主要受惠匯兌收益增加所致。
儘管PC、智慧手機產業下半年市況轉衰，但新普第3季IT、非IT業務仍成長，加上業外收益助攻，帶動單季稅後純益來到20.3億元，季增4.5%、年增11.8%，創單季新高紀錄，EPS為10.97元。
累計新普今年前三季營收708.27億元、年減0.7%，營業毛利115.23億元、年增14.7%，營業淨利79.52億元、年增15.9%，稅後純益54.71億元、年增15.2%，前三季每股純益為29.57元。
展望第4季，法人預估，新普本季業績力拚持平上季。新普目標今年全年維持持平或小幅成長。
此外，新普公布今年上半年股利政策，每股現金股利為13.1元，配息率為70.4%。
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