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胡錦濤急翻文件找「他」遭回6字 日媒揭20大「被離席」內幕

加盟主未提供三種重要資訊 公平會喊罰

經濟日報／ 記者陳姿穎／即時報導

公平會今（9）日表示，獨資商號漫步藍餐飲及漫步藍有限公司在招募「RAMBLE CAFÉ」品牌加盟時，未於締結加盟經營關係前，充分提供「開始營運前購買商品、原物料費用，其金額或預估金額」、「加盟營運期間購買商品、原物料費用，其金額或預估金額」，以及「加盟契約存續期間須向加盟業主，或其指定之人購買之商品、原物料之規格及品牌」等三項加盟重要資訊，給有意加盟者審閱，足以影響交易秩序的顯失公平行為，違反《公平交易法》規定，分別處8萬元及10萬元罰鍰。

加盟行業多元並蓬勃發展，已成為國人創業投資的主要管道之一，加盟總部對於想加盟的人應該事先提供加盟重要資訊，使有意加盟者考慮清楚後再作決定。其中，開始營運前及加盟營運期間購買商品、原物料費用、規格及品牌，更是有意加盟者評估，是否要選擇此加盟總部的重要交易資訊。而提供加盟重要資訊的方式，可以使用紙本、電子郵件、以及例如通訊軟體Line等方式，提供給想要加盟的人瞭解。

公平會表示，漫步藍餐飲及漫步藍公司基於資訊優勢的一方，於招募加盟過程，未充分且完整揭露所掌握的重要交易資訊，將使有意加盟者，難以充分評估開店前需投入的資金多寡、加盟營運期間須支出的費用，以及所受到相關限制條件等，妨礙有意加盟者，作出正確的交易判斷，影響有意加盟者的權益，並減少其他競爭同業的加盟機會，所以公平會各開罰8萬元及10萬元。

公平會呼籲，加盟總部與加盟店是創業的合作夥伴，加盟總部與有意加盟者洽談加盟過程中，應充分溝通並提供完整加盟費用與加盟條件資訊，建立良好的合作關係，為雙方利益共同創造雙贏，以減少加盟交易糾紛。

公平會 原物料 餐飲

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