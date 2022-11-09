群創10月營收156.18億元 月減8%、年減41.7%

受到大小尺寸面板出貨量雙減的影響，群創（3481）今（9）日公告今年10月合併營收156.18億元，月減8%，年減41.7%。

群創光電表示，10月大尺寸合併出貨量共計877萬片，較上月減少4.9%；中小尺寸合併出貨量共計2,191萬片，與上月相比減少6.7%。

群創累計今年前十個月合併營收1914.21億元，年減35.5%。今天股價上漲0.45元，成交量逾9.65萬張，收13.2元。

群創第3季合併營收模降至480.15億元，改寫三合一以來的單季新低。稅後純損逾127億元，每股稅後虧損1.27元，是2012年以來近10年最慘淡的一季。展望第4季，群創預估大尺寸面板出貨有望持平，平均售價季減 5%以內；中小尺寸面板出貨量估季減11-13%。

群創認為，第4季歐美促銷旺季來臨，將有利通路商去化存貨，使庫存回到健康水位。然而，全球景氣仍然嚴峻，群創將審慎管理成本支出及產能利用率，同時加速推展非顯示應用領域的產品開發，並提升高附加價值營收比重，以抵禦景氣下行時的產業波動影響，維持營運及財務狀況穩健。