友達10月營收171.76億元 月增5.5%、年減43.5%
友達（2409）今（9）日公告今年10月合併營收171.76億元，月增5.5%，年減43.5%，隨著大尺寸電視面板10月止跌回升，友達營收也在今年8月落底，交出連續二個月營收回溫的成績單。
友達今年10月面板總出貨面積達128.1萬平方米，較9月增加3.1%。累計今年前十個月合併營收2113.2億元，年減31.4%。
受到面板跌價、減產影響，友達第3季合併營收497.3億元，改寫友達2007年合併廣輝以來的歷史單季新低。第3季財報毛利轉負，單季虧損達104.3億元，EPS -1.23元，為近十年單季新低。自今年第2季以來，已連續二季虧損，虧損幅度並較第2季的-56.3億元擴大。
展望第4季景氣，友達預估面板出貨量將季增5%之內，平均價格則下滑約5%。友達第3季產能利用率約五成，本季將視市況進行動能調整。
友達今天股價小漲0.2元，成交量逾2.77萬張，收17.9元。
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