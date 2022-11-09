傳台積電7奈米產能利用率已跌破50%

集微網消息，市場傳出，台積電7奈米家族產能利用率已跌至50%以下，高雄7奈米擴產也已經暫緩。

據台媒《電子時報》報導，目前大力砍單、延後拉貨調整台積電7奈米訂單的IC設計客戶衆多，影響最大的為聯發科、AMD、高通、蘋果及英特爾。日前業內消息人士稱，在台積電的前十大客戶中，聯發科、AMD、英偉達、Marvell 和意法半導體的訂單削減幅度大於預期，並推遲了交貨日期。

台積電在近日的法說會中指出，因為智能手機和PC等終端市場疲軟，以及客戶的產品進度延遲，從第四季度開始，台積電7奈米及6奈米產能利用率將不再處於過去三年的高點，預期這種情況將延續到明年上半年，因為半導體供應鏈庫存需要幾個季度才能重新平衡達到較健康的水準。

此前，台積電已經相應調整了對7奈米及6奈米的資本支出，包括因市場需求不確定而撤銷22號廠房的新7/6奈米生產線調整高雄7奈米晶圓廠興建時程。台積電認為7奈米及6奈米的需求較傾向周期性因素，而非結搆性現象，預計將在明年下半年回升。