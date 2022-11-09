助台積電落腳桃園 鄭文燦今宣布成立龍科三期專案小組

桃園市長鄭文燦今天上午在市政會議表示，要跨局處成立專案小組，由秘書長黃治峰當召集人，全力推動龍科三期擴大案，以利台積電先進製程半導體產業落腳桃園，提升民主晶片製造的實力。鄭文燦強調今天沒有努力，未來設廠就會遇到很大挑戰，基於行政延續性。

鄭文燦說，全球針對晶片都採取高強度支持政策，或積極爭取半導體廠到國內設廠，像台積電已到日本、美國和德國設廠。為了讓先進製程留在台灣，桃竹又是半導體供應鏈所在地，行政院長蘇貞昌已經宣布龍科三期啟動，提升國家競爭力，厚植台灣半導體先進製程實力，有非常關鍵重要性。

鄭文燦說，桃園擁有非常好的半導體製造和供應條件，包括封裝、測試、IC載板、設備製造、化學品供應、甚至後端廢棄物處理等，桃園都是半導體產業鏈不可或缺的基地，台積電封測一、二廠也都在龍科，但龍科一、二期已經滿載，出租率超過99％。

鄭文燦說明，桃園市府3年前推動龍科3期，包括評估用水電計畫，地政、農業、環保、文化、教育和水務等層面，前年、去年都報科技部、行政院計畫盤點，經3年努力行政院拍板定案，宣布啟動龍科三期做為先進半導體製程的基地，未來台積電1奈米製程可以落腳龍科，帶動桃園產業發展有很大幫助。

鄭文燦指出，龍科所在楊梅、平鎮、龍潭3區交界，有闢建聯外道路的需求，今天針對龍科三期擴大成立專案小組，由秘書長黃治峰當召集人、經發局是主責幕僚，包括工務、都發、水務、農業、教育、文化、環保局等相關局處一起推動，以利未來整個計畫進度。

「過去3年沒有努力，就沒有今天的定案，今天沒有努力，未來設廠就會遇到很大挑戰」，鄭文燦強調需要一棒接一棒，基於行政延續性，勢必要有專案小組，全力推動龍科三期擴大案，以利台積電先進製程半導體產業落腳桃園，提升民主晶片製造的實力，直指對台灣是關鍵一步，務必要全力以赴。