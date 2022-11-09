2022電商購物節消費年成長44% 最具吸引力五大促銷曝光

資策會產業情報研究所（MIC）發布2022年電商購物節消費者調查，台灣網友在電商購物節年度平均消費金額為21,728元，較2021年大幅增加6,655元，年成長44%，以年齡層來看，46至55歲族群對於電商造節響應度高且消費力最強。

資深產業分析師胡自立表示，今年雙11購物金額漲幅將是判斷網購消費力是否能在疫後持續顯著提升的指標，觀測2022年電商購物節年消費金額成長主要有三個因素，一是疫情改變民眾消費行為，消費者習慣頻繁網購，二是電商業者積極造節加上頻繁短期促銷的成果發酵，三是通膨因素驅動消費者理性購物，對價格敏感度上升，反映在2022年消費者參與電商購物節，計畫性購物比例從2021年六成微幅增至64%。

此外，雖然業者有不少造節的活動，但資策會MIC也調查電商購物節排名變化，其中，即將到來的雙11購物節（84%）依舊居冠，第二名為雙12（43%）、第三名為618購物節（29%），前三名皆較2021年成長，雙11成長2%、雙12與618購物節漲幅高達7%。

而對於消費者最有吸引力的促銷及優惠方式，根據資策會MIC調查，消費者最有感前五名促銷手法與優惠，免運（58%）影響力依舊最大，其次依序為折價券（36%）、購物金（32%）、行動/電子支付優惠（30%）與卡友優惠（28%）。

觀測電商造節對於消費者的影響力，資策會MIC也表示，七成網友會因為電商造節增加消費，特別是中高齡族群響應程度最高，75%的56~65歲族群因此增加消費、46~55歲也有高達74%，資深產業分析師胡自立認為，這與近年疫情改變中高齡族群的消費習慣，變得更加熟悉網購有關。觀測不同年齡族群的電商購物節消費力，中高齡族群仍為消費主力，特別是46~55歲族群，年均消費高達25,887元，第二、三名依序為56~65歲的23,115元與36~45歲的22,176元。