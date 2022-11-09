工總最新期刊示警：正視美國新出口管制措施

全國工業總會指出，呼籲政府正視美國新出口管制措施，美國政府7日宣布對中國大陸實施新的出口管制，新禁令將原本僅針對先進製程技術及設備逐案審查的規定，延伸到成熟製程，再加上限制從晶片擴大到記憶體，不僅壓縮中國廠商的發展，也恐波及台商。

工總近日出刊11月份《產業雜誌》，以「正視美國新出口管制措施」為題發表社論指出，美國政府7日宣布對中國大陸實施新的出口管制，規定美國企業未來必須取得政府許可，才能出口高階晶片及相關製造設備至中國大陸，使用美國技術在外國製造的晶片，同樣受此規範。

工總指出，美國商務部已指出，用於先進人工智慧運算、電腦記憶體及數據儲存的晶片，以及對武器系統極為重要的超級電腦的晶片，可能都將受到管制；而製造這類晶片的設備和其他相關產品，也會受到規範。美方並擴大實施「外國直接產品規定」（FDPR），管轄權擴及所有採用美國科技製造的產品。

工總強調，由於美國發布的新禁令，將原本僅針對先進製程技術及設備逐案審查的規定，延伸到成熟製程，再加上限制從晶片擴大到記憶體，不僅進一步壓縮中國廠商的發展，也恐波及台商。

工總說明，拜登去年2月簽訂的「關鍵供應鏈檢討」行政報告，就指示政府單位針對半導體、先進（高容量）電池、關鍵礦物和材料、藥物和原料等四個有短期短缺問題之優先部門，以及資通訊、 能源、運輸及國防等六個供應鏈，在100日及1年後分別提出檢討。美國日前公布的新的管制措施，就是回應拜登簽署的行政命令。以美中兩國的產業規模來看，一旦這十項供應鏈全面落實管理，造成之衝擊，絕對比過去幾年因疫情所造成的斷鏈還要嚴重。

工總認為，有專家分析，下一個可能被納入關鍵供應鏈檢討的產業是印刷電路板，根據媒體報導，2021年全球的電路板產值，台商依舊以32.8% 市占穩居全球第一，如同晶圓代工業在全球所占的關鍵地位。但不同的是，印刷電路板產業多數在大陸設有工廠，一旦被美國政府列入管制，嚴重性不言而喻。

這次美國對中國大陸採取的新的出口限制，說明了限制主義者已成功擊敗中間派官員和技術官僚，掌握拜登政府內部的話語權。這種轉變，預示美國出口管制的項目與力道可能會愈來愈大，政府與企業都應嚴肅面對。

最後工總呼籲，期望政府充分掌握美方政策的演變，並儘早與業者說明，讓業者有足夠時間因應。也期望政府能積極研擬全球供應鏈變遷應對策略，一方面針對各國的地緣經濟策略進行比較與分析，檢討我國策略可銜接與可應對性，確保我國產業在全球供應鏈上的不可或缺性，另一方面針對我國供應鏈自主性的安全要求，精確檢討國家安全與內外需要，以及我國在各個供應鏈的位置，配合區域經貿整合協定的洽簽，打破我國的東亞政經困局，讓我商能夠在全球供應鏈的位置更為堅實穩固。