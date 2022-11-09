大聯大第3季EPS 1.64元超越財測高標 股價上揚

全球最大的半導體零組件通路商大聯大投控（3702）第3季稅後純益27.62億元，每股純益 1.64元，均超越財測高標並創同期次高；累計前三季稅後純益91.03億元，年增3.5%，每股純益5.18元。今（9）日早盤最高到46.25元。

展望本季，大聯大表示，若以新台幣32元兌1美元匯率假設，預估營業收入為1,750億至1,850億，預估毛利率介於3.7%~3.9%，預估營業利益率則在1.7%~1.9%，預估稅後淨利為13.12億元至17.46億元，預估EPS為0.78元至1.04元。

大聯大表示，營收及淨利成長，主因受惠下游客戶持續投資網通暨周邊設備、伺服器，自動化需求帶動工業電子，以及車用電子等非3C市場應用持續強勁，加上北美與東南亞等地客戶陸續投產，使得該區營收雙位數成長，帶動半導體及相關電子零組件需求。

大聯大2022年第三季營收及營業淨利創同期次高，分別達1,898.23億元及35.58億元；在業外轉投資及匯兌收益挹注之下，稅後淨利及EPS均超越財測高標並創同期次高，分別為27.62億元和1.64元。第三季股東權益報酬率為14.3%。

大聯大累計前三季營收、營業淨利及稅後淨利分別成長3.4%、9.7%及3.5%達5,987.44億元、115.54億元、91億元，EPS為5.18元。