無人機遭踢爆用大陸零件 國家隊：產業困境盼各界扶持

嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」（簡稱亞創中心），8月13日蔡英文總統、縣長翁章梁等主持揭牌啟用，宣告無人機國家隊成軍；藍營立委魯明哲昨天質詢爆料，嘉縣舉辦的國慶焰火晚會，無人機國家隊成員台灣希望創新公司無人機表演，機隊用大陸高巨創新公司無人機產品EMO機型。希望創新公司昨晚發布新聞說，大陸製零組件無涉飛安資安，引發外界關切議論。

希望創新說，目前全球商用無人機產業無關資安零組件馬達、電池等元件，因成本、市場等因素，大多需仰賴大陸廠商供應，希望創新展演用無人機馬達、螺旋槳、電池等與資安及控制無關零組件，在無法取得MIT產品或非紅色供應鏈之產品，在不影響資安、飛安、國安狀況下採用陸製產品，這是目前全球的商用無人機產業的共同課題。

亞創中心主任、嘉縣府經發處長江振瑋說，縣府9月2日成立台灣無人機供應鏈D-team，帶領無人機國家隊發展本土商業模式，產業競爭力不足、市場規模小、資金募集不易、人才缺乏及監理工具不足等，是台灣無人機產業面臨困境，無人機國家隊在艱困大環境下努力，透過同業分工、異業結盟，為打入國際供應鏈耕耘，盼各界相互扶持，共同創造實績，榮耀永續台灣。

面對國際經貿情勢變動影響全球供應鏈重組之際，中央掌握數位轉型契機，在六大核心戰略產業下，無人機是台灣發展重點，可提高台灣關鍵地位與經濟韌性。無人機產業涉及多元資源整合及跨部會協商，縣府2020年整合本土無人機產業，協助發展產業應用，善用資源利基，爭取支持嘉縣成為我國無人機與航太發展重鎮。