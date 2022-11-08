台灣大打造元宇宙黑科技MyMoji 30秒建構3D數位分身

資訊月將於11月10日開展，台灣大哥大宣布，將於資訊月打造「OP無限製造所」，同步展出兩項應用服務，包括充滿未來感、首度對外正式公開的元宇宙新服務MyMoji，以及提供一站式全方位解決方案的新品牌「OP響樂生活」。

台灣大強調，瞄準元宇宙虛擬經濟商機，打造「MyMoji元宇宙分身製造所」，現場設置全台唯一360度3D scanner太空艙攝影棚，用戶30秒快速建構獨一無二的個人3D真人動態模型，製作數位分身，同時結合數位分身，製作專屬AR影像及LINE動態貼圖，未來還透過數位分身漫遊元宇宙，感受元宇宙新奇體驗。

此外，台灣大表示，將同步展出新品牌「OP響樂生活」，整合內容、設備、網路、服務一站式服務，居家影音娛樂體驗大升級。資訊月會場打造雙包廂，讓用戶一次體驗雲端遊戲及串流影音服務，感受沉浸式體驗。台灣大也力邀「柔道男神」楊勇緯代言「OP響樂生活」，本次為楊勇緯首次參與劇情式的廣告演出，貢獻最活潑、最有親和力的演技。台灣大11月10日至13日於資訊月展期「OP無限製造所」主題館(台北市世貿一館未來展望區，攤位號碼DP419)，限時四天，民眾可免費製作MyMoji數位分身、LINE動態貼圖，並體驗「OP響樂生活」相關服務。