艾斯特拉攜手輝達、AMD 加速資料中心效率

Astera Labs Inc.（台灣子公司為艾斯特拉）今（8）日宣布，其支持Compute Express Link™ (CXL™) 1.1和2.0版本的Leo Memory Connectivity Platform已開始為客戶和策略合作夥伴提供準量產樣品，以實現安全、可靠且高效能的雲端伺服器記憶體擴充與共用。

Astera Labs表示，在達成此里程碑的不久前，公司才剛成功完成Leo智慧型記憶體控制器 (Smart Memory Controllers) 與領先業界的CPU/GPU平台和DRAM記憶體模組針對各種實際工作負載的端對端互通性測試。

Astera Labs執行長Jitendra Mohan表示，為克服加速和智慧基礎架構中的處理器記憶體頻寬瓶頸與容量限制，我們打造出適用於CXL 1.1和2.0的Leo Memory Connectivity Platform。為我們的合作夥伴和客戶成功交付以Leo為基礎的硬體電路板解決方案和完整軟體工具Leo智慧型記憶體控制器，有助於無縫接軌大規模部署雲端記憶體的擴充與共用，對業界來說是一項重大的里程碑。

CXL是實現雲端人工智慧(AI)和機器學習(ML)願景的重要推手。Leo 智慧型記憶體控制器可實現CXL.memory (CXL.mem)通訊協定，允許CPU存取及管理CXL附加記憶體，以支援通用運算、AI訓練和推理、機器學習、記憶體資料庫、記憶體分層、多租戶使用案例和其他應用專屬的工作負載。

Leo 智慧型記憶體控制器提供超大規模資料中心所需的完整功能，可用於雲端規模部署高度運算需求之工作負載，例如AI和ML。Leo提供伺服器等級客製化的可靠性、可用性和可維護性(RAS)功能，允許資料中心業者自訂解決方案，即使發生記憶體錯誤、材料衰退、環境影響或製造缺陷等因素，也不致影響應用效能、正常運作時間和使用者體驗。透過用於艦隊管理的廣泛遙測功能和軟體API，便能輕鬆在雲端型平台上進行大規模管理、偵錯及部署。與其他記憶體擴展解決方案不同，Leo支援端對端資料路徑安全性，並透過每個Leo控制器支援高達2TB的記憶體和每個記憶體通道高達5600MT/s來釋放最高容量和頻寬，能讓CXL 1.1和2.0介面的頻寬以最低所需速度發揮完整效益。

AMD資料中心生態系統和解決方案企業副總裁Raghu Nambiar表示，CXL旨在成為開放式標準介面，支援可擴展和共用記憶體資源的可組合式記憶體基礎架構，為現代資料中心帶來更高的效率。我們很高興與Astera Labs密切合作，開發他們的Leo Memory Connectivity Platform，以提供與AMD處理器和加速器的互通性與健全驗證。

Leo智慧型記憶體控制器採用彈性的記憶體架構，確保不僅支援JEDEC標準DDR介面，同時也支援其他記憶體廠商專屬介面，提供獨特的彈性，以支援不同的記憶體類型，並降低總擁有成本 (TCO)。Leo智慧型記憶體控制器也是業界首創能提供記憶體共用和共享的解決方案，讓資料中心業者能透過提高記憶體利用率和可用性來進一步降低總擁有成本 (TCO)。

Intel企業副總裁暨資料平台工程和架構事業組總經理Zane Ball表示，CXL為下一代伺服器架構中的大量記憶體連接選項和創新提供平台，這對在產業中實現資料導向應用的巨大潛力而言至關重要。我們持續與CXL生態系統供應商合作，如Astera Labs透過其Leo Memory Connectivity Platform幫助客戶開發可靠、可互通的CXL記憶體擴展和共用解決方案。

Leo智慧型記憶體控制器是與領先業界的處理器廠商、記憶體廠商、策略雲端客戶、系統 OEM和CXL聯盟(CXLTM Consortium)密切合作開發的，以確保其滿足眾廠商的特定要求，並在整個生態系統中流暢互通。

CXL聯盟總經理Siamak Tavallaei表示，Astera Labs憑藉其連接專業知識和對廠商中立互通性的承諾，持續為CXL聯盟貢獻寶貴的心力。我們很高興看到Astera Labs推出的解決方案，有助於實現快速成長的CXL記憶體擴展和共用產品市場。