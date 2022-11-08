文曄10月營收575億元 月減約10%
IC通路商文曄（3036）今日公布2022年10月份自結合併營收約575億元，月減約10%，但仍比去年同期成長約56%；累計2022年1至10月份累計合併營收約4713億元，年增33%。
文曄董事長鄭文宗稍早主持法說會表示，目前幾乎所有產品線庫存都高，但終端需求強弱有別，庫存調整速度有快有慢，明星領域的車用、工控、網通及伺服器中長期需求看佳，基本上庫存調整也將較為快速。
鄭文宗表示，除非需求發生重大下滑，若以當前經濟狀況，預計明年上半年供應鏈庫存修正就能告一段落。
文曄預估本季營收在新台幣32.2元兌換1美元的計算基礎，將介於1450～1550億元，取中位數約季減3.4%、年增16.2%；稅後純益落在9.49～12.83億元，每股純益介於1.08～1.46元。
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