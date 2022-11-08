快訊

雙11海外「淘寶」要注意 這些產品恐產生43%特別關稅

美國期中選舉「股海指南」：兩黨政策的投資動向？

揭露陳時中摟人妻挨告 徐巧芯：剛好有新證據一併提供檢調

文曄10月營收575億元 月減約10%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
文曄董事長鄭文宗。圖/聯合報系資料照片
文曄董事長鄭文宗。圖/聯合報系資料照片

IC通路商文曄（3036）今日公布2022年10月份自結合併營收約575億元，月減約10%，但仍比去年同期成長約56%；累計2022年1至10月份累計合併營收約4713億元，年增33%。

文曄董事長鄭文宗稍早主持法說會表示，目前幾乎所有產品線庫存都高，但終端需求強弱有別，庫存調整速度有快有慢，明星領域的車用、工控、網通及伺服器中長期需求看佳，基本上庫存調整也將較為快速。

鄭文宗表示，除非需求發生重大下滑，若以當前經濟狀況，預計明年上半年供應鏈庫存修正就能告一段落。

文曄預估本季營收在新台幣32.2元兌換1美元的計算基礎，將介於1450～1550億元，取中位數約季減3.4%、年增16.2%；稅後純益落在9.49～12.83億元，每股純益介於1.08～1.46元。

文曄 營收

延伸閱讀

10月核心CPI年增2.96％飆14年新高 重要民生物資漲幅近7％

廣運10月營收4.35億元 月增1.8％、年增41.7％

元太10月營收25.91億元 月減12.1％、年增17.4％

連二黑！10月出口399.3億美元 年減0.5%

相關新聞

鴻海一對一線上課輔開跑 專屬家教點亮弱勢孩子的希望

為了協助弱勢孩子補強課業，有朝一日能靠教育脫貧，鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會特別開辦了「2022鴻海星光計畫」，希...

Arm持續攜手新夥伴 加速物聯網軟體開發作業

Arm今（7）日天宣布與 GitHub、Qeexo 及Nota.AI攜手合作，以協助開發人員加速工作流程。Arm 在一年...

Ansys 3D-IC電源完整性和熱解決方案符合台積電標準

Ansys今（8）日表示，RedHawk-SC™和Ansys® Redhawk-SC Electrothermal™方案...

緯創軟體前10月累積營收65.29億元 超越去年全年總和

IT服務商緯創軟體（4953）公告自結2022年10月份單月合併營收為6.72億元，月減4.3%，年增23.2%。適逢大...

MIH首端X計畫 3人座小型電動車2023年底亮相

鴻海主導的MIH開放電動車聯盟，今（8）日舉行MIH Demo Day，執行長鄭顯聰在早上的主題演講中公布Project...

全球最佳品牌排名公布 三星品牌價值連三年居五強

根據全球品牌顧問公司Interbrand公佈2022年全球最佳品牌排名，三星電子躋身榜單前五名。Interbrand每年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。