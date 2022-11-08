力士前十月營收9.5億元 較去年同期成長3.3%創同期新高

MOSFET廠力士（4923）今（8）日公布2022年10月營收為7,012萬元，較上月微幅增加0.04%。累計2022年前十月營收達9.5億元，創歷年同期新高，並較去年同期成長3.3%。

力士表示，10月營收較上月成長，主要受惠旗下MOSFET成品、尚未封裝為MOSFET的半成品的晶圓片Wafer兩大業務保持穩健動能，挹注整體訂單出貨維持一定水準之上。

力士指出，雖然目前短期公司整體營運表現仍持續受PC／NB、手機等領域主要客戶進行庫存去化需求延後下單力道，公司仍與主要合作晶圓廠製程平台協調投片量，以維持公司整體庫存保持穩健水位，同時持續共同合作優化製程生產效率及MOSFET成品良好效能，以期保持公司整體營運獲利能力。

力士進一步說，公司採取新產品、新領域布局，助力整體營收規模穩健放大為主要營運目標，除力士於電源供應器領域MOSFET新產品出貨銷售已逐步增加，並有助於協助短期PC／NB、手機領域訂單放緩影響，且隨著MOSFET成品銷售結構調整，同步挹注旗下MOSFET成品業務良好獲利水準。

另一方面，憑藉近年力士擁有高效能MOSFET設計能力、全球專利佈局、專屬晶圓代工廠與封測廠製程平台、穩定的產品品質及供貨量等競爭利基，有效滿足客戶對於MOSFET產品體積縮小、提升功率、高效能等需求面向，奠定力士為各領域客戶主要合作配合廠商，目前亦積極與PC／NB、手機等主要客戶進行明年規劃量產型產品進行開發送樣，有望隨著客戶明年上半年規劃產品上市前啟動新一波拉貨動能，創造未來良好銷售表現。

展望2022年第4季，力士維持營運目標成長方向不變，一方面，依目前與電源供應器、電池等主要客戶業務合作進度來看，持續看好第4季MOSFET成品出貨動能將逐步放大，有助於創造整體營運正面之挹注。