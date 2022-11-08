錸寶前三季合併營收19.45億元 EPS 0.16元
PMOLED廠錸寶（8104）董事會今（8）日通過今年第3季財報，前三季合併營收19.45億元，年增17.4%。毛利14.92%，年減6.4個百分點。稅後純益1,202萬餘元，年大增92.8%；EPS為0.16元。
錸寶今年第3季合併營收8.04億元，季增2.6%，年增36.1%。毛利率15.03%，分別季減1.56及年減3.92個百分點。稅後純益924萬元，季減72.4%，年減78.3%；EPS為0.12元。
錸寶今天同步公告今年10月合併營收2.47億元，月減5.1%，年增35.8%。累計今年前十個月合併營收21.93億元，年增19.3%。錸寶今天股價維持平盤，成交量174張，收33.75元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言