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錸寶前三季合併營收19.45億元 EPS 0.16元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

PMOLED廠錸寶（8104）董事會今（8）日通過今年第3季財報，前三季合併營收19.45億元，年增17.4%。毛利14.92%，年減6.4個百分點。稅後純益1,202萬餘元，年大增92.8%；EPS為0.16元。

錸寶今年第3季合併營收8.04億元，季增2.6%，年增36.1%。毛利率15.03%，分別季減1.56及年減3.92個百分點。稅後純益924萬元，季減72.4%，年減78.3%；EPS為0.12元。

錸寶今天同步公告今年10月合併營收2.47億元，月減5.1%，年增35.8%。累計今年前十個月合併營收21.93億元，年增19.3%。錸寶今天股價維持平盤，成交量174張，收33.75元。

錸寶 營收

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