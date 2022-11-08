京東方注資21億人民幣 成華燦光電第一大股東

京東方（BOE）斥資21億人民幣注資華燦光電，成為最大股東，兩家業者將協力發展Micro/Mini LED事業，TrendForce數據顯示，2021年所有晶片廠營收中，華燦光電排名第四，同時在Micro/Mini LED等先進技術領域屬產業前鋒，若單純統計Mini LED晶片營收，華燦的規模僅次於晶電和三安。

TrendForce表示，自2017年起京東方便開始布局發展Micro/Mini LED產業，包含顯示屏與背光，2020年還成立子公司晶芯科技，專門從事Micro/Mini LED相關產品的研發與生產；華燦光電則是中國LED晶片主要廠商，晶片產業鏈完善，含LED藍寶石基板、LED晶圓片及LED晶片。

TrendForce說，對京東方而言，晶片作為產業鏈的關鍵環節，對終端產品的成本、良率、顯示效果有直接的影響，尤其在是Micro LED產業，RGB Micro LED晶片已經成為領導品牌廠商穩固晶片來源的重點布局，如三星電子投資錼創科技發展Micro LED；TCL華星光電與三安合資成立芯穎顯示科技；富采攜手友達、群創共同發展Micro LED 顯示等。

TrendForce認為，京東方入主華燦光電將更加鞏固在Micro/Mini LED領域的優勢，也將替未來Micro/Mini新技術的研發帶來更多幫助。

對華燦光電而言，隨著近年兆馳、三安、乾照等廠商產能的釋放，LED晶片產業競爭更加激烈，今年尤為明顯，在中國疫情反撲、俄烏戰爭及全球通貨膨脹等因素的影響下，LED終端需求驟減加劇LED晶片產業供過於求的問題，大多數晶片廠商進入虧損狀態。

華燦光電雖然近年積極往Mini LED、車用等高端市場轉型，但是由於放棄部分低階晶片市場，使得LED晶片市占率有所下滑。據TrendForce資料顯示，2021年華燦光電全球LED晶片市占率為7%，相較2020年同期下滑2個百分點。

TrendForce表示，華燦光電這次向特定對象發行股票募集資金，主要是為了建設總投資額20億人民幣的Micro LED晶圓製造及封裝測試基地專案，未來市占率以及獲利可期。與京東方的合作，也將使得華燦光電在技術研發上更貼近終端市場的需求，京東方也同時成為華燦光電未來Micro/Mini LED晶片產品的重要出海口。