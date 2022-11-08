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元太10月營收25.91億元 月減12.1％、年增17.4％

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

電子紙大廠元太（8069）今（8）日公告今年10月合併營收25.91億元，月減12.1%，年增17.4%。

元太累計今年前十個月合併營收241.08億元，年大增59.8%；並且已經超越去年全年的196.51億元。元太表示，主要是因為電子紙應用需求持續成長，帶動公司營收上升。

元太今年前三季稅後純益80.75億元，年大增113.4%；每股稅後純益7.08元，均超越去年全年的51.5億元、及4.53元，並確立今年業績必定刷新歷史新高紀錄。

元太第3季毛利率站上60.52%的歷史高點，分別季增15.38%及年增18%。稅後純益42.4元，季增78.6%，年大增245.8%；EPS達3.72元，雙雙一舉賺贏今年上半年的38.35億及3.36元，亦均創單季歷史新高。元太表示，第3季毛利率達六成，主要是受惠於美元升值，加上優化產品組合，及將待料處理掉，導致毛利率表現突出。

元太今天股價下跌5元，成交量逾2.46萬張，收203元。

元太 毛利率

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