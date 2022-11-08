5G專網管理辦法 明年1月起受理申請

數位部產業署今（8）日舉辦「5G專網實證與創新發展成果發表」，產業署指出，行動寬頻專用電信網路設置使用管理辦法公布實施後，預計明年1月起將受理5G專頻專網申請。

產業署表示，為展現我國5G專網實證成果，於11月8日舉辦「5G專網實證與創新發展成果發表」，邀請遠傳電信、台灣大哥大、英業達、台灣松下電器、台灣數位光訊科技、高雄展覽館、凌羣電腦、仁寶電腦、和碩聯合科技、中華系統整合、華電聯網、富鴻網，分別從智慧工廠、智慧展演、智慧交通、公共安全、智慧長照及智慧園區等面向分享5G專網垂直應用場域的經驗與成果。

數位發展部次長李懷仁在致詞時指出，最近公布我國九月份的每用戶行動寬頻傳輸量最高已近35 G byte，幾乎為全球平均值的的二倍，而隨著5G產業進入加速期，今年將是全球5G應用發展的關鍵年。數位發展部正在積極打造通傳創新產業應用與5G生態鏈發展的基礎環境，希望能成為台灣發展5G專網應用的mòda，加速創造精采繽紛的5G專網應用世界。

目前數位發展部正在進行行動寬頻專用電信網路設置使用管理辦法草案法制作業。管理辦法公布實施後，112年1月起將受理5G專頻專網申請。未來在配合政府推動產業創新應用政策驅動下，期盼能帶動更多的PoB場域實證案例，引領包括電信、設備、系統整合等業者投入，共同建構完整的5G生態系。

產業署表示，本次成果發表除了有4.8-4.9GHz專頻專網及3.5GHz商頻專網等11場優異的垂直應用成果發表外，在會場也有5G專網與AIoT結合應用展示與影片，產業互動交流相當熱烈。

最後，產業署也提到，5G專網在IT、CT與OT高度融合下呈現的的垂直場域精彩應用，正在引領著產業與社會加速邁向數位轉型，數位產業署樂見電信商、設備商、系統整合商、解決方案業者相互配合，激盪出更多創新可能，激勵更多產業或公私部門的加入並發展創新5G應用服務，共同串起繁榮的5G產業鏈。