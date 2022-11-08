Arm宣布與 GitHub、Qeexo、Nota.AI 攜手合作

Arm今（8）天表示， Arm開發工具整合至 GitHub Actions，協助物聯網與嵌入式開發人員加速上市時程；此外，Qeexo 與 Nota.AI 將整合進 Arm 虛擬硬體 (Arm Virtual Hardware)，使機器學習工作負載更易於取用與部署。

Arm表示，在一年前發表了 Arm 虛擬硬體；該產品是一項基於雲端架構的方案，可提供 Arm 子系統與第三方開發板的虛擬模型，以便讓開發人員、OEM 與服務供應商，在比以往更早的階段，就可展開軟體開發作業。藉由 Arm 虛擬硬體，開發人員無需等候實體的晶片，就能讓軟體與硬體同時進行設計，避免打造或維護多種開發板的複雜性。

Arm表示，嵌入式系統的開發人員都已積極採納這項作法，並從中獲取例如 MLOps 與 DevOps 流程等更現代化的開發實務。今年稍早，Arm 已為這項服務增加第三方開發套件的模型，協助開發人員更進一步的加速創新物聯網產品的開發，以便應對龐大且多元的市場需求。

Arm 資深副總裁暨物聯網事業部總經理 Paul Williamson 表示，我們不斷的從開發人員社群獲得相當正面的回饋，而他們也都期待能獲得更多的選擇與支援，以便在其選用的開發環境中簡化工作流程。

他指出，Arm 致力於確保開發人員在其創造的場域都可獲得所需的工具；因此，我很高興的在此宣布與多個夥伴合作，通過提供包括 Arm 虛擬硬體等基於雲端架構的開發工具進行雲原生整合，加速開發人員的工作流程。

Arm表示，全球目前已有超過 9,000 萬名開發人員使用 GitHub（且人數持續增加中），讓它位居現代軟體開發作業演進的核心。在硬體方面，Arm 的運算足跡在包括物聯網與嵌入式等多個市場中持續擴展，而基於 Arm 技術架構的晶片出貨量迄今已高達 2,300 億片。

Arm表示，GitHub 與 Arm 攜手合作，將 Arm 開發工具整合至 GitHub Actions 中，進一步為 Arm 嵌入式裝置的開發人員提供更好、更快速的體驗。GitHub Actions 是一種持續整合/持續交付（CI/CD）的平台，讓開發人員能自動組建、測試與部署管線。通過原生方式取得包括 Arm 交叉編譯器與 Arm 虛擬硬體等 Arm 工具，將使物聯網與嵌入式開發人員，以較以往更快的方式進行作業，並能充分運用基於 Arm 架構的晶片，獲得最佳成效。

Arm表示，開發人員今後將可在 GitHub Actions 上，以原生方式使用 Arm 編譯器與交叉編譯器，同時透過自行託管與 GitHub 託管的運行器，取用基於 Corstone 的運算系統、及 Arm Cortex-M 處理器的 Arm 虛擬硬體模型。Arm 將 Arm 虛擬硬體所提供的加速開發和 CI 工作流程引入開發人員仰賴的 GitHub 平台。全新的整合成果將在11月9日與10日，於 GitHub Universe 大會中進行預覽展示，開發人員也可透過步驟導引指南著手進行作業。

Arm表示，持續在開發人員進行作業的任何地方，為其提供 Arm 虛擬硬體，並支援將 Arm 虛擬硬體整合至領先業界的、基於雲端架構開發工作流程供應商的產品中。

Arm 同時分享該公司在人工智慧領域的兩個重大里程碑，Arm表示，Qeexo 與 Nota.AI 兩家公司都將整合 Arm 虛擬硬體，並在今年年底，於各自平台的開發計劃中推出。這些自動化的機器學習平台改變了機器學習工作負載在取用性與部署簡化方面的典範，這與推出Arm虛擬硬體的目標不謀而合。正與這兩家夥伴合作，讓開發人員得以儘早展開，並加速將其全新的創新成果導入市場，以把握物聯網的龐大商機。