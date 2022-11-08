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MIH首端X計畫 3人座小型電動車2023年底亮相

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
MIH展示日上午在南港世貿二館登場，MIH執行長鄭顯聰發布Project X計畫，透過模組化和客製化機制，讓有意進軍電動車市場的夥伴可選擇車款架構及規格，3人座小型電動車將作為示範概念車款，預計明年底亮相，後續將再釋出6人座、9人座車款。記者余承翰／攝影
MIH展示日上午在南港世貿二館登場，MIH執行長鄭顯聰發布Project X計畫，透過模組化和客製化機制，讓有意進軍電動車市場的夥伴可選擇車款架構及規格，3人座小型電動車將作為示範概念車款，預計明年底亮相，後續將再釋出6人座、9人座車款。記者余承翰／攝影

鴻海主導的MIH開放電動車聯盟，今（8）日舉行MIH Demo Day，執行長鄭顯聰在早上的主題演講中公布Project X計畫，未來，MIH將打造3人座、6人座、9人座電動車款，其中，3人座小型電動車有望在2023年底亮相，鎖定2萬美元以下市場，未來將積極搶攻東南亞、印度、日本市場，6人座、9人座車款最快則預計於2024年推出概念車。

在MIH的規劃中，Project X的商業模式可以是B2B、B2B2C，合作對象則涵括移動服務供應商、車隊運營商、物流服務商、新興汽車品牌合作，針對他們的需求開發車款，Project X也會導入MIH工作小組開發的相關技術，包括動力總成、固定式充電／交換式換電兩套換電系統以及去中心化身分認證資安防護等。

鄭顯聰指出，無論是美食運輸或是物流服務等各式運輸場景，未來，都會需要電動車，然而，因應需求場景不同，電動車業者也會希望靈活打造電動車款，這也就是MIH提出的BYOV（Build Your Own Vehicle）的模式。

所謂的BYOV模式，主要是由MIH提供模組化產品，例如，同樣的底盤結構設計，可搭配不同的造型設計，甚至可以設計出大小不同的車種。

除了設計方式靈活之外，BYOV模式更可讓供應鏈、生態圈在車輛開發初期就能參與，顛覆傳統汽車產業在初始設計時就綁定平台的固有模式，並且能選擇、替換適合的零組件供應商，大幅提升生產製造及備料的彈性。

鄭顯聰表示，Project X是MIH技術落地的展現，MIH並不只是在造車，而是要運用人工智慧、自動駕駛、Web3等最新技術，來實現共享、疫後社會的健康照護、休閒娛樂等各種應用，Project X終極目的是發展成全球最指標性的平台。

而Project X明年要推出的A-Segment小型電動車，主要鎖定都會場景，可運用於共享服務、物流運送、個人使用等，對於亞洲市場來說，擁擠的都會區裡最適合採用小型車；也因此，鄭顯聰透露，3人座小型電動車希望打進東南亞、印度和日本市場，也不排除進軍台灣和中東市場，目標鎖定2萬美元以下的市場。

而在產能布局方面，鄭顯聰表示，3人座小型電動車不排除在台灣生產，印度、東南亞等地也會與鴻海等夥伴搭配量產，未來，在美國、歐洲等地也會準備，不過，目前最有機會是在東南亞生產。

鄭顯聰也表示，MIH平台每年需要到10萬輛電動車採用，才能達到經濟規模，他也預估，最快2025年至2026年達到這個目標。

電動車 東南亞 鴻海

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