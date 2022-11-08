全球最佳品牌排名公布 三星品牌價值連三年居五強

根據全球品牌顧問公司Interbrand公佈2022年全球最佳品牌排名，三星電子躋身榜單前五名。Interbrand每年定期公佈全球百強品牌，三星品牌價值高達877億美元，較2021年的746億美元成長17%，連續三年穩居前五強。

此成果基於三星財務表現強勁，已恢復至近乎疫情前水準，且因數據流量成長帶動記憶體需求升溫。2021年，三星品牌價值較2020年飆升20%，今年持續維持雙位數成長。三星於2012年首次擠進前十強、排名第九，而後逐年向前推進，2017年排名第六，2020年晉升前五強。

三星電子執行副總裁暨行銷長李英熙（YH Lee）表示，三星品牌價值連續兩年呈雙位數成長，皆歸功於全球消費者的支持。三星全體同仁將團結一心，致力創造更優質、更令人滿意的消費者體驗，藉以回報廣大消費者。

2021年底，三星整併旗下SET事業群，並創建裝置體驗（Device eXperience）事業群，以提升產品之間的綜效，為消費者打造更上層樓的體驗。此外，三星成立「消費者體驗－跨裝置體驗中心」，強化跨裝置的串聯體驗。

除上述措施，三星整合橫跨各類產品的SmartThings，打造更包羅萬象的生態圈及跨裝置體驗。SmartThings亦讓消費者能淋漓盡致地運用三星裝置，及其已持有的第三方產品。

此外，三星亦成立未來世代實驗室（Future Generation Lab），促進針對新世代活動交流的真實想法。三星將來自於該實驗室的深刻見解，應用於產品與行銷活動。

除了基於消費者體驗的創新產品，三星持續挹注資金開發前瞻技術，例如人工智慧（AI）、5G、汽車和機器人等，皆為三星成長注入動能。