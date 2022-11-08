快訊

打臉自己？ 才說要保護專家又公布 莊人祥曝「原因」

直播／較上周降27.2％！今本土+24935例、境外+39 病歿15例

全球最佳品牌排名公布 三星品牌價值連三年居五強

經濟日報／ 記者陳昱翔／即時報導

根據全球品牌顧問公司Interbrand公佈2022年全球最佳品牌排名，三星電子躋身榜單前五名。Interbrand每年定期公佈全球百強品牌，三星品牌價值高達877億美元，較2021年的746億美元成長17%，連續三年穩居前五強。

此成果基於三星財務表現強勁，已恢復至近乎疫情前水準，且因數據流量成長帶動記憶體需求升溫。2021年，三星品牌價值較2020年飆升20%，今年持續維持雙位數成長。三星於2012年首次擠進前十強、排名第九，而後逐年向前推進，2017年排名第六，2020年晉升前五強。

三星電子執行副總裁暨行銷長李英熙（YH Lee）表示，三星品牌價值連續兩年呈雙位數成長，皆歸功於全球消費者的支持。三星全體同仁將團結一心，致力創造更優質、更令人滿意的消費者體驗，藉以回報廣大消費者。

2021年底，三星整併旗下SET事業群，並創建裝置體驗（Device eXperience）事業群，以提升產品之間的綜效，為消費者打造更上層樓的體驗。此外，三星成立「消費者體驗－跨裝置體驗中心」，強化跨裝置的串聯體驗。

除上述措施，三星整合橫跨各類產品的SmartThings，打造更包羅萬象的生態圈及跨裝置體驗。SmartThings亦讓消費者能淋漓盡致地運用三星裝置，及其已持有的第三方產品。

此外，三星亦成立未來世代實驗室（Future Generation Lab），促進針對新世代活動交流的真實想法。三星將來自於該實驗室的深刻見解，應用於產品與行銷活動。

除了基於消費者體驗的創新產品，三星持續挹注資金開發前瞻技術，例如人工智慧（AI）、5G、汽車和機器人等，皆為三星成長注入動能。

三星電子

延伸閱讀

報導指稱三星今年仍會推出新款Exynos處理器 但僅定位主流市場使用需求

亞馬遜宣布 旗下17款Echo智慧音箱都將對應Matter規範

三星預期蘋果 將在2024年推出旗下首款螢幕可凹折設計產品

不忘拍片再酸蘋果「等摺疊機」！三星Galaxy Z Fold5傳藏秘密武器拉大差距

相關新聞

台積電將成下一個東芝？ 「2理由」美打壓日半導體的歷史不會發生在台

最近看到許多論戰，討論有關美國發動晶片戰爭後，對於台灣半導體業及台積電的衝擊，還有ASML是否拒絕配合美國政府對禁止光刻機輸出中國的政治施壓等。

鴻海MIH推3人座小型電動車 鎖定東南亞市場、預計2023年底亮相

MIH開放電動車聯盟展示日活動今（8）日舉行，並發布Project X計畫，執行長鄭顯聰表示，MIH將率先推出三人座小型...

鴻海一對一線上課輔開跑 專屬家教點亮弱勢孩子的希望

為了協助弱勢孩子補強課業，有朝一日能靠教育脫貧，鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會特別開辦了「2022鴻海星光計畫」，希...

Arm持續攜手新夥伴 加速物聯網軟體開發作業

Arm今（7）日天宣布與 GitHub、Qeexo 及Nota.AI攜手合作，以協助開發人員加速工作流程。Arm 在一年...

Ansys 3D-IC電源完整性和熱解決方案符合台積電標準

Ansys今（8）日表示，RedHawk-SC™和Ansys® Redhawk-SC Electrothermal™方案...

緯創軟體前10月累積營收65.29億元 超越去年全年總和

IT服務商緯創軟體（4953）公告自結2022年10月份單月合併營收為6.72億元，月減4.3%，年增23.2%。適逢大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。