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新思、安矽思、是德聯手 提出全新毫米波參考流程

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導

為滿足 5G/6G系統單晶片(SoC)對效能和功耗的嚴格要求，新思科技、安矽思科技與是德科技今天宣布推出用於台積公司 16 奈米FinFET精簡型(16FFC) 技術的全新毫米波(mmWave)射頻 (RF)設計流程。其共同的客戶透過從前端到後端(front-to-back)的開放式設計流程(涵蓋了用於RFIC 設計的業界領先現代工具)，可享有效能、功耗、成本和生產力的優勢。

台積電設計基礎架構管理處負責人Dan Kochpatcharin表示：「增加 HPC、智慧型手機、汽車和物聯網應用中的RF和毫米波的運用是半導體無線通訊產業的大趨勢。如此複雜的設計需要廣泛的生態系統協作，以協助設計人員透過完善的解決方案實現矽晶設計成功(silicon success)。新思、安矽思與是德台積公司16FFC 製程所開發的毫米波設計參考流程受益於其卓越效能和功耗優勢，可提供緊密整合的解決方案，提高 5G/6G系統單晶片（ SoC） 的生產力與結果品質。」

新一代無線通訊系統必須滿足一系列的要求，包括更高的頻寬、更低的延遲、更好的覆蓋範圍並支援激增的連接設備。高毫米波頻率、朝向微型化的發展以及不斷增加的設計複雜性都為RFIC設計人員帶來全新的挑戰。同時，市場上舊有的毫米波設計解決方案並未滿足當今5G/6G 晶片設計和毫米波子系統設計的需求。

新思、安矽思與是德所推出的全新毫米波設計參考流程乃採用台積電16FFC技術，專為滿足當今的無線通訊需求所構建。該流程充分利用了台積公司製程的能力，藉由同時結合光學微縮(optical shrink)和製程簡化，將晶片成本的規模極大化。

該流程的關鍵元素包括：採用了新思PrimeSim電路模擬連續解決方案的新思科技客製化設計系列；由安矽思科技的Totem電源完整性與可靠性簽核、RaptorX電磁建模系列以及VeloceRFRF裝置合成 所提供的多物理場(multiphysics)簽核分析；以及用於電磁分析和電路模擬的是德Pathwave RFPro 和 RFIC 設計(GoldenGate)解決方案。

IC設計 毫米波 台積電

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