鴻海MIH推3人座小型電動車 鎖定東南亞市場、預計2023年底亮相

MIH開放電動車聯盟展示日活動今（8）日舉行，並發布Project X計畫，執行長鄭顯聰表示，MIH將率先推出三人座小型電動車，鎖定東南亞、印度和日本市場，售價定在2萬美元以下市場。MIH平台需要到10萬輛電動車採用，才能達到經濟規模，預估最快2025年至2026年達到這個目標。

MIH展示日今天發布Project X計畫，並推出三款參考設計車款，其中以A級距為主的三人座小型電動車的概念車預計2023年推出原型車，2024年量產，除了三人座小車，2024年將再釋出六人座、九人座電動概念車，六人與九人座主要是給商用車市場。

鄭顯聰說，三人座小型電動車希望打進東南亞、印度和日本市場，不排除進軍台灣和中東市場；他指出，日本市場先以三人座小型電動車為主，未來六人座和九人座不排除進軍日本市場。至於美國市場，主要以大型車輛為主，六人座與九人座，主要進軍美國市場。

產能規劃方面，他說，三人座小型電動車不排除在台灣布局，在印度和東南亞等地也會與鴻海（2317）等合作夥伴搭配量產，未來在歐洲等地也會準備，目前最有機會是在東南亞生產。

至於三人座鎖定的市場，他說，三人座小型電動車可應用台灣資通訊產業的優勢，控制成本，預期三人座小型電動車售價鎖定2萬美元以下的市場。

在零組件供應方面，他說，鴻海是最大的合作夥伴，鴻海董事長劉揚偉會全力支持，此外，換電系統可能採用Gogoro技術，動力系統不排除與台廠合作，電池可能採用鴻海在高雄製造的磷酸鋰鐵電池，也不排除使用固態電池。