晶心科推出全球第一個通過ISO26262車規RISC-V處理器IP

晶心科（6533）今（8）日宣布其強化安全的AndesCore N25F-SE 是業界第一個通過ISO26262功能安全標準認證，全面符合汽車應用開發的RISC-V CPU IP。SGS-TÜV Saar GmbH以一家獨立的功能安全認證機構之身分，已完成對N25F-SE 的產品評審及安全稽核流程，確認該產品已符合 ASIL B (汽車安全完整性等級 B) 應用所需的功能安全水準，此次評鑑依據所有適用的 ISO 26262系列標準，包含第 2、4、5、8 和 9 部的標準。

晶心科表示，AndesCore N25F-SE。N25F-SE 是一個32位元RISC-V CPU核心，支援標準的 IMACFD 擴展指令集，包括高效整數指令集和單/雙精度浮點運算指令集。

N25F-SE也結合晶心第五代V5擴展指令集，以進一步提高性能並降低程式碼的大小(同時也縮小晶片面積)。 N25F-SE 的高效能五級流水線在高工作頻率和精簡設計間達到良好的平衡。其靈活的介面大為簡化 SoC 設計。N25F-SE與備受歡迎的同系列產品 N25F 一樣，具有豐富的可配置選項，所有這些選項均經過ISO 26262全面認證，因此 SoC 設計團隊在提供車用解決方案時，不會受限於一種特定的CPU配置。

晶心科技總經理暨技術長蘇泓萌表示，在2020年，晶心科的車用處理器核心開發流程已符合 ISO 26262 標準之ASIL D等級要求，成為第一家獲得該認證的 RISC-V CPU 供應商。隨著通過認證之開發流程到位，正式啟動晶心科的功能安全系列產品路線圖，計畫每年至少交付一個符合 ISO 26262 標準的CPU核心，以陸續涵蓋各式性能和所有功能。

ISO 26262將功能安全定義為「不致因電氣/電子系統故障行為所引起的危害，而導致不合理的風險」。晶心科表示，AndesCore N25F-SE IP現已開放授權。已有超過六家SoC 領導廠商，使用N25F-SE 開發其車用晶片。且繼 N25F-SE之後，具有數位訊號處理DSP/SIMD 擴展指令集和位元運算擴展指令集的D25F-SE，也預計2023年初上市。