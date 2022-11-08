中磊10月業績月減年增 法人合計Q4營收維持高峰

中磊（5388）10月營收月減6.9%、年增59.5%，符合市場預期；法人機構表示，客戶季底集中拉貨期已過，拉貨步調放緩，營收小幅月減，頻寬升級趨勢帶動網通CPE換機潮，5G FWA、PON、OTT STB與WiFi-6為營收成長動能。

分析師表示，展望第4季，進入全年網通出貨最旺一季，半導體零組件來料進一步增加，推升出貨上揚，銷往北美有線電視營運商的串流OTT STB出貨持續放大、Cable Modem升級DOCSIS3.1的趨勢未變，企業級網通設備在美系品牌客戶端爭取到更多的訂單，以及新興市場光纖網路持續普及，皆為營收成長動能，預估在旺季需求的帶動下，第4季營收季增2%，預估稅後淨利5.8億元，季增2.8%，每股稅後純益（EPS）約2.3元。

展望2023年，公司轉型直接供貨給服務營運商後，將持續拓增各式服務營運商的供貨市占率，不論是傳統電信營運商、有線電視服務商，或是保全服務供應商皆將增加出貨，北美、亞洲的企業級網路設備品牌業者亦將成為另一個營運成長動能來源，預估全年營收年增11%；雖然較高毛利率的企業級網通、IoT產品營收比重可望提升，但因部分半導體零組件價格已出現明顯降幅，2023年客戶對產品的議價能力將會增加，預期毛利率小幅上揚，預估獲利年成長15%，EPS有8.8元的表現。