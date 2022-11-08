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智易10月營收月、年雙增 法人持續看好後市展望

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

智易（3596）10月營收月、年雙增，分析師表示，5G FWA、WiFi Extender與PON訂單旺盛，帶動營收維持於高檔；受惠於頻寬升級趨勢帶動，相關產品出貨增加，將帶動三大產品線營收年增，預期2023年獲利將持續穩健成長。

法人機構表示，展望第4季，5G FWA受惠於美國政府寬頻基建按計畫帶動，需求持續旺盛，Smart Home因客戶新專案的晶片進行製程轉換，遞延到今年下半年才出貨，帶動營收成長動能，主要受Smart Home新專案出貨帶動，預估第4季營收季增4%，因半導體缺料狀況持續放緩，且部分零組件已見價格滑落，有利於維持產品獲利能力，預估稅後淨利5.5億元，季增5.7%，每股稅後純益（EPS）約2.5元。

展望2023年，由於全球頻寬升級需求並未停歇，家用網路CPE需求持續增加，5G FWA、PON、STB與WiFi Extender成為推升營運的要角，帶動三大產品線營收成長，預估全年營收成長一成，並因半導體零組件缺貨狀況大幅緩解，獲利能力將不再因零組件漲價受到侵蝕，毛利率將可維持在穩定的高檔，稅後淨利年成長17%，EPS有10元的水準。

受惠於頻寬升級趨勢帶動，5G、WiFi-6、PON、DOCSIS3.1出貨增加，將帶動三大產品線營收年增，預期2023年獲利將持續穩健成長。

營收 5G

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