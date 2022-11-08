Gogolook與刑事局攜手 打造詐騙網域AI偵測系統

信任科技（TrustTech）公司Gogolook與內政部警政署刑事局合作防詐已逾6年，並透過Whoscall抵禦詐騙威脅，實現科技打詐成效。隨著詐騙手段的演化，近年來出現許多偽冒政府部門的釣魚網站，透過簡訊、通訊軟體或社群網站等渠道散佈；對此，Gogolook近期與刑事局共同研發「詐騙網域AI偵測系統」，每月揪出數百個詐騙網域。

Gogolook日前發佈全臺首部《企業偽冒事件報告書》發現，衛福部、健保署、疾管署與各地方戶政事務所等政府機關也都成詐騙集團假冒的對象。為有效防制詐騙網域的滋長，Gogolook與刑事局的165專線共同開發全新「詐騙網域AI偵測系統」，透過建置全球性的掃描監測引擎，再利用大數據的文字探勘AI技術，自動分析詐騙網站，並藉此在詐騙網站建置初期、尚未開始散播前就被相關單位偵測並啟動防護機制。

Gogolook指出，8月啟用詐騙網域AI偵測系統後，已成功偵測並防護上千個偽冒政府部門詐騙網域，估計降低上千萬的潛在財損。

未來，Gogolook系統所偵測到的詐騙網域，除即時通報刑事局外，也將整合在Whoscall既有的簡訊辨識功能以及Watchmen商譽保護服務中，讓企業客戶也主動參與防詐過程，在第一時間啟動防偽冒的危機處理，降低因詐騙衍生的商譽損失。